“El daño ya está hecho”: científicos ante "pase de charola" de Conacyt

Aunque el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya retiró la invitación a científicos de donar hasta tres meses de estímulos que reciben para apoyar el combate el covid-19, los “invitados”, dicen que “el daño ya esté hecho”.

De acuerdo con Reforma, para los científicos es imposible dar marcha atrás a un escándalo que parece dejarlos en el imaginario ciudadano como “privilegiados y egoístas”.

"Ya lo pidieron, ya hicieron el daño. Si es cierto que ellos no iban a tener la información sobre quién donaba y quién no [...] ya nos 'sugirieron' que 'donáramos voluntariamente', y no pueden hacernos olvidar -ni a nosotros, ni a la opinión pública- algo que ya dijeron", expresó al diario capitalino un integrante de la comunidad científica que prefirió permanecer en el anonimato.

Y es que así los dejó parados, a los científicos que se quejaron de la invitación, funcionario y personajes cercanos a la 4T.

Por ejemplo, la secretaria ejecutiva del SNI, María del Carmen de la Peza, al informar que la iniciativa había sido retirada, que ésta fue de “buena fe” y que los investigadores no la percibieron así.

En tanto, John Ackerman, esposo de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, calificó de "increíble mezquindad" las críticas de la comunidad científica a la propuesta del Conacyt y del SNI.

"Yo creo que tenemos que estar por encima de los calificativos, creo que el país necesita más bien tener una unión entre sus partes. Hay que subir el nivel del discurso para hacer lo que sabemos hacer y aprovechar la riqueza científica y tecnológica que tenemos como país", dijo el químico Miguel Ángel Méndez Rojas.

En redes sociales, varios científicos opinaron sobre la cancelación del 'pase de charola' en el Conacyt.

La socióloga Aurora Loyo escribió: “Qué malsano el asunto de la solicitud de donaciones que hizo Conacyt a los miembros del SNI. Creo que tuvo efectos negativos en las dos partes, en quienes a favor y en quienes en contra”.

Judith Pérez Soria, también socióloga, publicó: “Que dice el Conacyt que ya pueden decidir a quién y cómo donar su dinero y que no estén atacando a la Presidencia, porque todo fue una ocurrencia de buena fe de la Secretaría Ejecutiva del SNI”

Abril Cantú Berrueto, escribió: “El Conacyt me pidió dinero por ser parte del SNI (aunque no me paga) pero ya hoy dijo que siempre no, que no me preocupe por donar y que el presidente no tuvo NADA que ver, en lo que sí tuvo que ver fue en la reducción del presupuesto de la ciencia. Y ¿tú le crees?”.

Alma Maldonado, investigadora en educación superior, publicó: “Que dice el Conacyt que siempre no a las donaciones de los miembros del SNI ¿Habíamos tenido una dirección del Consejo más vergonzosa para este país?”.









Con información de Reforma

