El costo de ser un paciente covid en el Valle de México

"No solamente es muerte, enfermedad, sino la situación económica, en la que nos están colocando a las familias, si no tienes ingresos no tienes la posibilidad de pagar un medicamento o el oxígeno, eso hace que se complique tu cuadro", indicó Mariana, quien este año ha se ha enfrentado a este virus que afectó a varios integrantes de su familia.

Aunque no existe un tratamiento contra el coronavirus, los insumos que se requieren son costosos, desde el diagnóstico hasta la hospitalización, ya sea en un hospital público y mucho más si es en una institución privada.

En las últimas semanas, desde que comenzó el repunte de casos de covid-19 en el Valle de México, los tanques de oxígeno se han convertido en uno de los insumos con mayor demanda en las personas con esta enfermedad, ya que las afectaciones pulmonares que causa suelen ser severas.

De acuerdo con una revisión que hizo La Silla Rota, rentar un tanque de oxígeno puede costar entre 7 mil 500 y 30 mil pesos, dependiendo del tamaño, a esto se suma el problema que hay con la disponibilidad.

Para rentar un cilindro de 10 metros cúbicos, por ejemplo, en una de las empresas, te piden un depósito de 4 mil pesos, más una renta mensual de 595 y el costo de cada recarga es de 885 pesos. En internet, los tanques se ofrecen a la venta en al menos 6 mil pesos, pero cabe recordar que sólo duran por determinado tiempo y se requiere rellenarlos.

Otra opción es un concentrador, pero tampoco es accesible. Para rentar uno de 5 litros se tienen que pagar 6 mil 600 pesos de depósito y 3 mil 900 mensuales. Comprarlo es muy costoso, el de menor precio cuesta 28 mil 999 pesos, mientras que algunos de los más caros llegan a los 36 mil 399 pesos.

Un gasto más es la prueba de diagnóstico para saber si realmente se tiene el virus Sars-CoV2. En laboratorios privados, la más económica de las pruebas PCR cuesta poco menos de mil pesos, mientras que las de mayor precio están por arriba de los 7 mil pesos.

La atención médica también implica otro gasto, el cual va a depender si se hace en alguna institución del Sector Salud o privada. En el caso de Mariana, cuando su papá enfermó buscaron en instituciones privadas, pero estuvo fuera de sus posibilidades, ya que les pedían 30 mil pesos de inicio y hacer un depósito por 250 mil pesos.

Recibir atención médica en alguna institución del Sector Salud también requiere de ciertos gastos, aunque mucho menores que en una privada. Estos dependen de los insumos y medicamentos que se lleguen a necesitar y que el hospital no tenga.

"Es un gasto muy fuerte, nosotros con mi papá, pues siendo tres hermanos, la verdad fue un gasto muy fuerte, porque cuando estuvo en el hospital me pidieron bastantes cosas, dijo Mariana.

Cuando su papá enfermó, también lo hicieron sus hermanos, lo que elevó el gasto para la familia. "Aparte son las medicinas que compras y como mis hermanos estuvieron en tratamiento, pues es comprar anticoagulantes, todo lo que les mandaron", señaló.

Si el paciente no logra ganarle la batalla al coronavirus, se suma otro golpe fuerte a la economía de la familia, que es el de los gastos funerarios, los cuales pueden llegar a casi 40 mil pesos.

(MJP)