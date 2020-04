Ante la pandemia de coronavirus, México está cerca de entrar a la Fase 3, y con esto, siguen surgiendo dudas. Una de las más comunes, es sobre si el coronavirus se puede contagiar a través de los alimentos.

El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM), asegura que el covid-19 no puede contagiarse a través de los alimentos.

"El coronavirus no se contagia a través de los alimentos, no se contaminan tanto con el coronavirus, por las características químicas de los alimentos, se lastima el virus y ya no puede permanecer por mucho tiempo dentro de los alimentos", señaló el doctor en una entrevista publicada en el canal de YouTube UNAM Global.

Sin embargo, el especialista afirma que una persona contagiada o que presenta síntomas respiratorios, no debería preparar los alimentos, porque podría infectar otras superficies.

"No se puede contagiar de alimentos que haya preparado una persona que tenga la enfermedad; pero una persona enferma, con síntomas respiratorios, no debe participar en la elaboración de los alimentos, principalmente porque podría contaminar otras superficies dentro de la cocina, los utensilios, los platos, incluso los empaques en los que se vaya a enviar la comida, en caso de que sea para llevar".

El riesgo se presenta en la comida que se pide para llevar, no porque el nuevo virus pueda estar en los alimentos, sino por las personas que colaboran en la preparación y entrega.

"La comida preparada, que se pide a domicilio, sí puede representar algún riesgo, no por lo que lleve adentro de los alimentos, sino por el hecho de que hay superficie de uso común, que todos van a ir tocando, desde la persona que lo empaque, la que arme el pedido, que lo transporte, que lo entregue".

"Ninguna persona que esté enferma con síntomas respiratorios, tos, estornudos, fiebre, catarro, nariz tapada, ninguna persona así debe participar en alguna de estas etapas".

El riesgo de contagiarse se reduce cuando los empaques externos de los alimentos pedidos a domicilio, son desinfectados.

"Se puede reducir el riesgo limpiando los empaques externos, bolsas, cajas, con un trapo, con agua, y limpiador de la casa, como se hace para la limpieza de la casa, no se necesita algo especial. Se deja reposar, y sí hay que procurar que los alimentos se sirvan en la cocina, evitar que los empaques que vienen de afuera estén en la mesa, que todos lo estén agarrando".

El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez también pide empatía con las personas que siguen laborando para entregar alimentos, pues son ellos quienes se arriesgan un poco más, y llama a apoyarlos con propinas más generosas ante la situación.

"La gente que está repartiendo, y preparando, se está arriesgando un poco más, por cómo se transportan, se relacionan con otras personas, no pueden quedarse en casa. Deberíamos pensar en darles unas propinas más generosas en estos días, para estimular su trabajo, para poderlos ayudar a que se queden en casa, a que suspendan sus actividades, y acaten el distanciamiento social a través nuestro apoyo que se puede ver reflejado con estos incentivos que son las propinas".

(Daniela Muñoz)