El coronavirus no perdona a la niñez, han muerto 4 y contagió a 272

Una tarde de marzo, la pequeña Sofía comenzó a presentar fiebre de 39 grados, tos seca, dificultad para respirar y diarrea, su madre tenía los mismos signos y acababa de regresar de Europa. En ese momento inició su travesía, sin éxito, en hospitales públicos para que les hicieran la prueba de covid-19.

Ninguna persona está exenta de contagiarse de covid-19, sin importar su sexo o edad. En México, cuatro niños han fallecido a causa del virus Sars-CoV2, mientras que 272 menores más se han contagiado y otros 503 están esperando los resultados de su prueba de diagnóstico.

Al inicio de la pandemia se creía que el coronavirus no afectaba tanto a los niños y adolescentes, ya que la población con más riesgo son los adultos mayores. Sin embargo, recientemente se han registrado a nivel mundial casos de menores que han presentado síntomas de shock tóxico y de enfermedad de Kawasaki.

Carolina, madre de Sofía, empezó con los síntomas después de regresar de una visita a Francia, Alemania y Reino Unido. Buscó que le hicieran la prueba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INNSZ), pero no lo logró, en esa ocasión le dijeron que no tenían espacio de aislamiento para realizársela.

La situación se complicó cuando la pequeña Sofía, de tres años de edad, comenzó a tener fiebre de 39 grados centígrados, tos seca, dificultad para respirar y además diarrea, todos síntomas característicos de covid-19.

En el Instituto Nacional de Pediatría les dijeron que no tenían kits de prueba. La única solución que les dieron los especialistas fue que regresaran a su casa y que ambas se aislaran, les indicaron que seguirían analizando su caso y si decidían algo diferente, las buscarían, pero nunca pasó.

A mes y medio de este momento, Carolina y Sofía ya solo ven la enfermedad como un mal recuerdo. "La recuperación de mi hija fue más rápido aunque sus síntomas fueron en su momento más fuertes. Ella sí tuvo fiebres altas, casi de 39 y además diarrea, tardó una semana en comenzar a sentirse mejor", dijo la joven mamá, quien añadió que posteriormente su esposo también empezó con síntomas.

Esta familia nunca sabrá si tuvieron covid-19, ya que no lograron que les hicieron la prueba de diagnóstico del virus Sars-CoV2 en el Sector Salud. "En los días pasados estaba muy enojada pues nos trajeron de un lado a otro. Siento que nos engañaron primero diciendo que no había pruebas y después que no éramos candidatas.

Nos dijeron que nos iban a llamar y nadie lo hizo.

"Ahora ya no me siento así, pero si nos hubieran hecho la prueba tendría la certeza de que ya somos inmunes. Como no lo sabemos a ciencia cierta, nos da miedo todo aunque las medidas de seguridad e higiene no cambian, creo que sí estaríamos más tranquilos", enfatizó Carolina, quien permanece en casa con su hija de tres años y agradece que ambas hayan logrado superar la enfermedad.

LA SILLA ROTA analizó la base de datos abierta sobre covid de la Secretaría de Salud y encontró que un total de 272 menores entre los cero y los 17 años de edad han dado positivo a covid-19, ellos representan el 1.62% de los casos confirmados en el país.

En los datos destaca que se han registrado 27 casos de bebés de meses de edad que se han contagiado, aunque en la información se les cataloga como cero años. Asimismo, hay 19 niños de un año que se han infectado de coronavirus.



En el rango de adolescentes, hay 30 casos de chicos de 17 años de edad, así como 22 menores de 13 años que han dado positivo al virus Sars-CoV2, así como otros 18 casos de menores de 11 años.

Lamentablemente cuatro niños han fallecido, dos menores de un año de edad de Tabasco y el Estado de México, una niña de dos años que también vivía en Tabasco, y una menor de cuatro años que habitaba en Oaxaca.

Además hay tres muertes de niños que son sospechosas de covid-19, una niña de un año que falleció el pasado 25 de abril, un menor de cuatro años que perdió la vida el 28 de abril y un adolescente de 12 años, quien murió el día 26.

En total tres menores que han dado positivo a coronavirus requirieron de intubación, dos de ellos fallecieron y el otro continúa hospitalizado, se trata de un niño de un año de edad que habita en el estado de Tabasco.



Asimismo, hay 503 menores de cero a 17 años que presentan síntomas de covid-19 a los que todavía no se les entrega el resultado de su prueba de diagnóstico. Algunos todavía aparecen con resultado pendiente a pesar de que iniciaron con síntomas hace un mes, como un bebé del estado de Puebla que fue atendido el 1 de abril y todavía está en el estatus de sospechoso.

Por entidad, la Ciudad de México es en la que hay más niños contagiados de covid-19, con un total de 83 casos hasta el 28 de abril. Le sigue Tamaulipas, con 23 y el Estado de México con 18. Por el contrario, Campeche, Colima y Nayarit no tienen niños infectados con este virus.

En la capital del país, las alcaldías Álvaro Obregón y Xochimilco tienen nueve casos respectivamente de menores contagiados de coronavirus, por lo que encabezan esa lista, después están Tlalpan y Venustiano Carranza con siete niños con covid-19.

Mientras que seis alcaldías tienen seis niños infectados con covid-19 cada una, se trata de Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez y Cuauhtémoc, de acuerdo con los datos oficiales.

La Organización Mundial de la Salud alertó en marzo pasado que los niños sí corren riesgo si se infectan del virus Sars-CoV2, por lo que exhortó a sus padres a protegerlos de esta enfermedad.



"Los niños se pueden contagiar y pueden infectar. Algunos son asintomáticos, sabemos que pueden tener síntomas leves, pero hemos visto niños morir por coronavirus. Es importante que tratemos a los niños como población de riesgo", enfatizó María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS.

Recientemente en Europa se han detectado otros síntomas en niños que según especialistas podrían estar asociados al covid-19. Se trata de un cuadro inusual de dolor abdominal que es acompañado de diarrea y vómitos que pueden evolucionar a un shock, taquicardia e hipotensión, incluso sin presencia de fiebre, de acuerdo con la Asociación Española de Pediatría.

Niños y adolescentes con este cuadro se han registrado también en Italia, Reino Unido, Francia y Bélgica. Los especialistas indican que los síntomas de estos niños son los de un shock tóxico o similares a los de la enfermedad de Kawasaki, que es un trastorno de los vasos sanguíneos.

En Reino Unido, por ejemplo, hay al menos 12 niños con esta sintomatología que se encuentran en Terapia Intensiva, según el diario británico The Guardian. Sin embargo, los especialistas europeos analizan si este cuadro, que podría ser fatal, está asociado al coronavirus o si se trata de otra enfermedad.