El contratista favorito de BCS, amigo del candidato de Morena

"Es injusto, me parece que se le quiera sancionar a una empresa que llenó todos los requisitos, ojalá en otras áreas no vaya a suceder lo mismo. En este caso era por razones electorales, aunque el conteo rápido no define nada, lo que define es la votación y ellos no podrían inclinar la cosa de ningún modo porque los datos son del instituto estatal electoral", explicó Castro en entrevista con La Silla Rota.