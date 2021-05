"El cierre de fronteras no funciona": Andrew Selee

El cierre total de fronteras no funciona si se requiere controlar el flujo migratorio entre países, tampoco lo será el ser permisivos e imponer límites invisibles, así lo aseguró Andrew Selee, director del Instituto Sobre Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), en entrevista con La Silla Rota.

El investigador de fenómenos migratorios se expresó así de los esfuerzos que encabezan el gobierno de México y de Estados Unidos para controlar a la población migrante que parte de Centroamérica, impulsada por las promesas del presidente Joe Biden.

Para Selee, las visiones de ambos países son opuestas. Mientras Estados Unidos plantea soluciones complejas a problemas complejos, México propone una solución sencilla que tenga efectos inmediatos en la población centroamericana, con tendencia a migrar.

Una solución intermedia, que Selee expresó como un esfuerzo "inteligente" de "abrir puertas para cerrar las ventanas", haría a la población migrante esperar su turno para ser considerada adecuada para entrar a los Estados Unidos. "Si la gente siente que tiene una lista en la cual apuntarse, están más dispuestos a esperar", afirma.

¿Cómo calificas el fenómeno migratorio actual?

Yo creo que estamos viviendo un momento de mucho sufrimiento en Centroamérica, en parte desatado por la covid-19, por un alto y medio retroceso de las economías locales, además de las situaciones ya existentes de violencia y gobernanza. Y luego vemos decisiones, por parte de la administración de Joe Biden, de dejar pasar a ciertos grupos de migrantes, eso también alenta la migración de quien siente que no tiene otra alternativa.

Ya estamos viendo una nivelación de los flujos, ya no está subiendo, como estaba subiendo, tampoco está bajando, pero ya no está subiendo como lo estuvo en otro momento y creo que eso permite que se empiece a hablar un poco más a largo plazo de qué hacer y, obviamente, hay que pensar en el desarrollo y en las formas de gobernanza.

Sí es muy importante, hay que comenzarlo ya, pero no hay que ser ingenuos que esto va a resolver el flujo de migrantes en estos momentos y, yo creo que, por otro lado, hay que empezar a pensar cómo manejar más inteligentemente, más hábilmente la migración y eso implica crear canales legales de migración, sobre todo a Estados Unidos. Por un lado, hay que abrir puertas y, al mismo tiempo, cerrar algunas ventanas, para que la gente entre por las puertas –que ahorita no hay– y la gente entra por la ventana.

La política de asilo en Estados Unidos, al parecer, se ha vuelto un cuello de botella, ¿está roto el sistema de asilo?

Sí, completamente. Yo creo que el sistema de asilo dejó de funcionar bien, los casos tomaban tres o cuatro años para resolverse y la administración Trump, finalmente, decidió, en lugar de fortalecerlo, cancelarlo. Ahora, en la frontera, queda muy poco del sistema de asilo, la administración Biden ha tomado la decisión opuesta: faltando un sistema de asilo funcional, están dejando pasar a muchas familias.

Hay que llegar a un punto en que la gente, que llega a la frontera, debería tener derecho de tener un caso de asilo, teniendo un sistema que decida en dos meses si se otorgan y, al final, se queda o se va cada caso. Debe ser amplio el espectro de razones para pedir asilo deben, pero también no todos van a quedar, realistamente.

Lo que pasa es que hemos vivido los extremos: un sistema donde nadie puede entrar y nadie puede meter un caso de asilo; y un sistema donde mucha gente puede entrar, pero no pueden meter un caso de asilo, porque, si lo meten, tardará años en resolverse. Tenemos que experimentar con algo en medio de los dos.

¿Qué está pasando con las deportaciones? Se consideró que Obama tenía uno de los números más altos en deportaciones, Trump hizo algo similar. Trump avaló una ley que persiste bajo el gobierno Biden, que permite sacar en caliente a las personas, sin embargo, el registro de deportaciones bajó consideradamente.

La administración Biden cambió las reglas de funcionamiento del control interno de migración, donde están regresando solo a personas con algún antecedente criminal y que representa algún tipo de amenaza a la seguridad pública o nacional. Entonces, los casos de detención y deportaciones han bajado de 50 % a 70 %. Es una baja muy notable y rápido, desde finales de enero.

La regla del Artículo 42, que es la regla que permite la expulsión de migrantes a México como si no hubieran entrado a Estados Unidos –se trata de una expulsión exprés–, persiste, pero no están usándola. Lo que vimos en marzo es que todos los menores están siendo aceptados, pero también, dos terceras partes de las familias que entran a los Estados Unidos, y eso empezó porque el gobierno mexicano no quiso recibir a las familias completas por cuestiones de capacidad.

No estamos seguros si es un cambio de política, pero todo parece indicar que algunas nacionalidades –como venezolanos y cubanos, que es muy difícil que regresen a su país de origen y muchas veces tienen casos de asilo legítimos– las están dejando pasar sin regresarlos. [...] Por un lado se ve que se han mantenido las reglas del régimen anterior, pero la aplicación es muy distinta, se ha vuelto muy permisiva.

¿Cuál es el estatus de la crisis que se generó con la migración de los niños no acompañados?

Al principio, el gobierno decidió aceptar a todos los menores que llegaran a la frontera, en vez de expulsarlos a México –por temor a lo que podía pasarles en territorio mexicano, en ciudades como Reynosa, Ciudad Juárez o Tijuana– los mantendrían en las celdas de la patrulla fronteriza, pero la migración masiva las saturó. Ya lograron bajar el número de menores que están en custodia de la autoridad fronteriza, ahora pasan al Departamento de Bienestar Social, en un par de días.

Aumentaron la cantidad de camas en Bienestar Social, los están recibiendo mucho más rápido, hay pocos que se quedan en manos de la patrulla fronteriza; pero el problema sigue en servicios sociales, porque el siguiente paso es encontrar a familiares o alguien más que esté dispuesto a recibirlos temporalmente.

¿Cuál es tu reflexión sobre la posibilidad de que vayan a ser compatibles las visiones de qué hacer con el triángulo norte, por parte de México y de Estados Unidos?

Son dos enfoques distintos, sí, dos diagnósticos distintos de cuál es el problema en Centroamérica y, para México, que es un país que promueve la no intervención, puede ser que esté de acuerdo con el diagnóstico de la corrupción, pero el gobierno mexicano no se va a meter a arreglar eso; en cambio Estados Unidos, que es un país mucho más intervencionista, busca arreglar el sistema político, la gobernanza y el Estado de Derecho.

No creo que logren tener un criterio único, puede ser que lleguen, en algún momento, a coordinarse un poco, a hablar bien del otro y su estrategia; pero creo que van a seguir siendo dos estrategias diferentes. No está mal, tampoco me queda claro cuál de las dos es mejor, pero tengo confianza en que la estrategia de López Obrador puede funcionar.

¿Qué tanto interés hay, de parte del gobierno de Estados Unidos, en la solución propuesta por López Obrador?

Creo que el gobierno de Estados Unidos no está opuesto a las propuestas mexicanas, son estrategias sencillas. Quizás, Estados Unidos decida meterles dinero, porque es una forma de llegar rápido a emplear gente, no dudo que lo acepten como el eje de una estrategia más compleja, pero dudo que sea el enfoque principal del gobierno estadounidense.

En La Silla Rota hemos documentado cómo los programas que propone aplicar México en Centroamérica tienen una base electoral, su funcionamiento ha sido opaco y, muchas veces, no ha sido posible medir el impacto social.

Yo tampoco sé si lo programas de López Obrador son los más efectivos o los más aptos, pero no niego que pueden ser una estrategia que va a tener muchos ejes y que Estados Unidos fácilmente podría adoptar, para mantener la apariencia de colaboración, una relación de buena vecindad, de eso a que hay un convencimiento claro.

Pero, de eso a decir que los programas son efectivos hay mucho trecho, yo tampoco he visto buenos estudios de los programas, al contrario, hay poca información de su operación y beneficiarios, y probablemente hay escepticismo en Centroamérica, pero también están dispuestos a recibir ayuda que llegue la gente, si alguien más va a meter recursos para ayudar a personas que tienen tendencia a migrar.

¿Cómo ves que continúe el fenómeno de la migración global y la expresividad política que acompaña a muchos países, al grado de que se han ido moviendo muy hacia la derecha, teniendo a la migración como uno de los ejes fundamentales?

La migración va a seguir siendo un tema central en casi todos los países del mundo, sobre todo los países emergentes como México, va haber más migración, porque son países con economías consolidadas, no ricas, pero consolidadas, que tienen bastante migración de países más pobres, eso va a seguir. Por eso, el tema debe manejarse inteligentemente, que no se vuelva un tema polarizante y político.

Las llegadas indocumentadas sí generan anticuerpos en los públicos, puede ser que alientes el racismo, subyacente en los países, pero también generan desconfianza en las instituciones que no pueden controlar sus fronteras. Por eso, una estrategia de cerrar las fronteras no funciona, la gente va a darle vuelta al control fronterizo, si no hay formas legales de entrar; y la forma de ser muy permisivo tampoco funciona, porque termina generando anticuerpos en las sociedades.

El reto es tener puertas legales. No puedes recibir a todo el mundo, pero hay que recibir a más de los que se desean, y menos de los que quieren llegar. Si la gente siente que tiene una lista en la cual apuntarse, están más dispuestos a esperar y meterse en la línea, si no, no van a esperarla. Si esa fila es falsa, si no se mueve nunca, la gente se va a dar cuenta también, entonces tiene que ser real, pero no tiene que ser una fila donde todos entren al mismo tiempo, creo que el diálogo tiene que ir para allá.

