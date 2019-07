"El Chapo" ya no está en Nueva York...viaja a la supermax en Colorado

Los federales no perdieron tiempo en deshacerse de Joaquín "El Chapo" Guzmán: arrojaron al narcotraficante mexicano en un helicóptero para iniciar su viaje a la prisión de supermax en Colorado casi inmediatamente después de que fue condenado a cadena perpetua más 30 años tras las rejas, de acuerdo con reportes The New York Post.

"Se fue de un helicóptero a un avión", reveló una fuente asombrada el miércoles por la noche. "Él ya no está en el estado".

La rápida salida ocurrió a pesar de una solicitud del equipo de defensa de Guzmán de que se le permita a su cliente permanecer en la ciudad de Nueva York durante 60 días para que puedan trabajar en su apelación.

Tras la solicitud del abogado Jeffrey Lichtman y Mark Fernich, el juez federal de Brooklyn, Brian Cogan, dijo que recomendaría que se le permita al capo mexicano regresar al Centro Correccional Metropolitano, donde se encuentra recluido desde que fue extraditado a Nueva York en 2017.

Pero en lugar de regresar a su celda, Guzmán fue escoltado a un helicóptero y se lo llevaron.

"O bien ya llegó a Colorado, o aún está en ruta", dijo la fuente.

JGM