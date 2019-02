"El Chapo", también culpable de todos estos memes

REDACCIÓN 12/02/2019 08:30 p.m.

Este martes se declaró culpable a Joaquín Loera "El Chapo" Guzmán por los 10 cargos criminales.

Entre otros están: participación continua en una empresa criminal. Conspiración internacional para producir y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana. Conspiración para importar cocaína. Conspiración para distribuir cocaína. Distribución de cocaína a nivel internacional. Uso de armas de fuego. Conspiración para blanqueo de ganancias producto del narcotráfico.

Por lo anterior, los internautas no perdieron oportunidad de realizar memes acerca de la decisión que tomó el jurado con respecto al futuro del capo de la droga más popular y del llamado "juicio del siglo".





Cuando te dan una cadena buena, pero es perpetua...



El Chapo pic.twitter.com/F3PU01DDtI — Siquetefollow ???? (@Siquetefollow) 12 de febrero de 2019

Hoy El "Chapo" Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputan y será sentenciado a cadena perpetua.



Sus palabras al recibir su condena fueron las siguientes:



"Tengo 64 años, me dan cadena perpetua, salgo muerto, no hay pedo los pago"



Soy Kent Brockman. pic.twitter.com/raNzpoEClT — Kent Brockman (@KentBrockmanMX) 12 de febrero de 2019









Hay quien también se mofó de la "ingenuidad" de su esposa, Emma Coronel al pretender no entender las razones por la condena a cadena perpetua y colocaron una imagen en la que el supuesto juez le pregunta si sabía que su esposo vendía drogas y ella responde sorprendida "¿drogas?".





Meme del día sobre lo último del Chapo pic.twitter.com/SmYt3LwVsI — La morrita de los ponys.? (@Galinthabook) 12 de febrero de 2019

Y también los que se burlaron de la posibilidad de que se fugue de nuevo en la cárcel de supermáxima seguridad que le espera.





El Chapo´s boys waiting to find out which prison he´s being sent to pic.twitter.com/TUROoONzHh — Mexican Memes ???? (@PaisaCulture) 12 de febrero de 2019









The only person that can help El Chapo now pic.twitter.com/UNM3onPevH — Galindo (@galindo_0) 12 de febrero de 2019

Pero también hubo memes por las ilustraciones que se generaron a lo largo del juicio.





This is supposed to be a drawing of El Chapo? Lmaooooo pic.twitter.com/mG9HvV7hzm — ???????????? (@yngreaper2) 13 de febrero de 2019





But why does El Chapo look like John Witherspoon ? pic.twitter.com/11cCxxrLyw — Thicky Ricardo (@MsSmartie2u) 12 de febrero de 2019

JGM





