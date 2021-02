“El Chaplin” que canta bolero ranchero y baila cumbia

“Él me enseñó a respetar y poder valorar lo que hago. Si al público se le respeta, responde. Algunos directores de teatro me pedían espectáculos fuertes, con mentadas de madre y yo les decía ¿Tú crees que eso se merece el público? ¿Mentadas de madre? No. Yo vengo a que me aplaudan, por eso amo al personaje porque me ha dado la oportunidad de escuchar el aplauso”, explica mientras los convoyes del metro pasan veloces detrás de él.