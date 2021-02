El cementerio de hospitales del sector salud

Así como un paciente, en el que cada caso probablemente sufre de distintas cosas, aquí hay que ver en cada hospital qué fue lo que pasó. Lo importante es que de los 250 hospitales que se identificaron que no están en pleno funcionamiento, hay que entender por qué y revisar si se tienen las capacidades para resolver ese problema o si debería de resolverse. No por el hecho de que tengas un hospital que no está funcionado la respuesta automática debe de ser 'hay que hacerlo funcionar'”, enfatiza González Pier.