El caso del gobierno contra Ricardo Anaya es débil: The Wall Street Journal

El excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, fue captado de pie en una concurrida calle de la ciudad de Nueva York, esperando que una camioneta Amazon le entregara un colchón a un pequeño apartamento sin muebles con dos ventanas que daban a una pared de ladrillos. Llevaba gafas oscuras, una mascarilla quirúrgica y una gorra de béisbol azul.

El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado Tale of Gym Bag Stuffed Wuth Cash Ensares Top Opponent of México´s President donde Anaya acusa que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está procesando por cargos inventados.

LA BOLSA DEPORTIVA

Colaboradores cercanos a Emilio Lozoya se habrían negado a respaldar la versión de que Ricardo Anaya recibió dinero como soborno para la aprobación de la reforma energética, según reportó este domingo el diario estadounidense.

El medio reveló, según documentos judiciales en su posesión, que dos testigos del exfuncionario implicado en el caso Odebrecht negaron tener conocimiento del testimonio que éste dio a los fiscales que lo investigan.

"Ella (la secretaria) entregó la bolsa deportiva (llena de dinero) a su guardaespaldas personal para que a su vez se la entregara a Anaya en el estacionamiento (del Congreso)", indica el reporte del Journal, sobre la versión que Lozoya habría expuesto, pero que en su momento la mujer se negó en confirmar.

El Wall Street Journal refiere que, de acuerdo con expertos legales, analistas políticos y observadores de derechos humanos, el caso del gobierno federal contra Ricardo Anaya es débil.

Este lunes, Ricardo Anaya debe afrontar la imputación del supuesto soborno para apoyar la reforma energética en los términos que le ha exigido un juez.

La audiencia, que se realizó por videoconferencia el 4 de octubre se suspendió casi de inmediato y se pospuso para el 8 de noviembre.

Sin embargo, si comparece a la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) contempla pedir la prisión preventiva justificada por un probable riesgo de fuga, precisamente porque desde el 5 de julio pasado el político se fue México.

En caso de no afrontar la audiencia, también sería casi un hecho que la FGR pida al juez de control que lo declare "sustraído de la acción de la justicia", paso previo para solicitar la orden de aprehensión en su contra.

Desde el 26 de agosto, el juez Gustavo Aquiles, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, le advirtió al excandidato presidencial que en caso de comparecer por videoconferencia debía conectarse físicamente desde algún lugar de la Ciudad de México o sus alrededores.

CRITICAS A AMLO

Ricardo Anaya, excandidato a presidente de la República, aseguró que la corrupción únicamente se ha acabado "en el mundo alterno en el que vive" el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo expresó Anaya en un video difundido en sus redes sociales, parte de su campaña con la que busca posicionarse nuevamente como candidato presidencial para 2024.

"En el mundo alterno en el que vive López Obrador ahí ya se acabó la corrupción", arranca diciendo el político de afiliación panista.

Ante la afirmación del jefe del Ejecutivo de que ya se acabó la corrupción, Anaya cuestiona: "¿De veras? ¿Ya no pide mordida ningún policía en el país? ¿A ver, para ningún trámite en el último año te han pedido dinero?".

DE QUÉ SE LE ACUSA

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia en 2018, anunció que se exiliará del país debido a lo que calificó como una persecución política del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

El 17 de julio de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue extraditado y tras ello cerró un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel a cambio de convertirse en testigo colaborador en el caso Odebrecht.

En su denuncia, implicó en sus actividades ilícitas al expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray, así como algunos legisladores entre los que figura Anaya.

De acuerdo con la declaración, diputados afines a Anaya se habrían beneficiado con supuestos pagos de la constructora Odebrecht recibidos entre 2013 y 2014.

"En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo", se lee en la denuncia de Lozoya.

Con esto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que el excandidato es investigado como parte de estas declaratorias.

En tanto, durante la mañanera, López Obrador expuso un video en donde Ernesto Cordero y Javier Lozano, entonces funcionarios en el sexenio de Felipe Calderón, acusaron a Anaya de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

"El que nada debe nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. Si tiene su conciencia tranquila, incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente", puntualizó en la conferencia matutina el presidente López Obrador.