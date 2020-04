El caos total narrado por su personal de hospital

Sabanas y batas contagiadas con covid-19 amontonadas o en el piso, e incluso, un cuerpo que tardó cuatro días en ser desalojado del hospital, son algunos de los graves problemas sanitarios que enfrentan trabajadores del Hospital General Regional 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlalnepantla, Estado de México, donde hasta el momento 43 empleados han dado positivo a la prueba del virus.

LA SILLA ROTA tiene en su poder los resultados de las pruebas aplicadas al personal que dio positivo; sin embargo, las personas consultadas comentaron que, solo en persistir de seguir la negativa de las autoridades, autorizaban su publicación para desmentir al IMSS, que asegura que solo hay 19 contagios entre el personal.

Los trabajadores consultados por LA SILLA ROTA entregaron a este medio de comunicación fotografías donde se observa que las batas y sabanas están amontonadas en los cestos ante la falta de personal que acuda a recogerlos para llevarlos a lavar.

De acuerdo con los empleados consultados, ante el incremento de los contagios entre el personal que se ha registrado en los últimos días, nadie quiere ingresar a la zona donde se atiende a los pacientes confirmados.

La falta de protocolos de las autoridades para atender la contingencia, incluye el cuerpo de una mujer, quien perdió la vida a causa de "neumonía atípica" derivada del covid-19. La hora de registro de la muerte fue el pasado 4 de abril (18:20). Sin embargo, hasta el día de ayer, el cadáver seguía en una de las camillas.

El personal consultado, quien pidió el anonimato, comentó que solo a algunos de los trabajadores que han presentado síntomas les han aplicado el test, ya que les han comentado que no hay más pruebas.

"El personal pide que el hospital se sanitase, se cierre el hospital para satanizarlo todo y para que se le haga las pruebas a todos los compañeros que se han ido de incapacidad, porque no ha todos se le ha hecho la prueba. Solo a algunos casos se les ha aplicado", comentó una trabajadora del hospital, quien pidió el anonimato por temor a represalias del IMSS.

De acuerdo con las fuentes consultadas, ya han comenzado a llegar insumos, sin embargo, el material es mala calidad, por lo que han tenido que invertir de sus recursos para comprar equipo que los proteja.

"Ya llegó un poco de material de insumos, pero las batas no sirven, se rompen, los cubrebocas no son adecuados. Los compañeros de intendencia no están capacitados para trabajar en casos de pacientes contagiados o muertos por el virus"

El personal consultado que trabaja al interior del hospital comentó que al darse a conocer el contagio de los empleados, el director del hospital, el subdirector, así como el administrador pidieron licencia o incapacidad, por lo que el personal no sabe a quien acudir para pedir ayuda.

"Se le pidió al personal de la sesión 5 que nos ayudará en las peticiones que hacemos. Los directivos del hospital ya abandonaron las instalaciones, abandonaron el barco. El director, el subdirector, el administrador, porque curiosamente pidieron incapacidad o licencia. No hay nadie que te dé información sobre lo que pasa", comentó uno de los trabajadores, quien también pidió el anonimato.

LA SILLA ROTA informó esta tarde que, entre el 23 de marzo y el 3 de abril, 31 trabajadores han dado positivo. Entre ellos se encuentra personal becario. A los 31 trabajadores se suman dos más, a quienes hoy le fue entregado el estudio. Uno de ellos, acudió a un hospital particular ante la falta de pruebas que hay en el gobierno federal.

Los dos empleados, a quienes les fue conformado hoy el virus, son un: Un urólogo y un enfermero. Además, una cirujana fue hospitalizada al presentar los síntomas, por lo que está a la espera de los resultados.

Personal con covid-19

3 jefes de Servicio (Ginecología, Pediatría, Medicina Interna)

1 Subdirector

1 Coordinador clínico

2 Médicos de Piso Medicina Interna

3 Médicos del Servicio de Cirugía

1 Medico Interno de Cirugía

1 Médico de Urgencias

1 Urólogo

1 Enfermero

19 Residentes de Medicina Interna

Director del IMSS asegura que sólo son 20 doctores contagiados

LA SILLA ROTA solicitó al IMSS información sobre los 43 contagios confirmados por este medio de comunicación. En respuesta, la institución comentó que el director Zoé Robledo, ya había dado un posicionamiento sobre el caso en la conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Al ser cuestionado por una reportera sobre los casos, Zoé dijo que están realizando la investigación para determinar a partir de cuándo inició el contagio en el Hospital General Regional 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

#H72 | CARTA PÚBLICA de médicos residentes del Hospital 72 del @IMSS en #Tlalnepantla (OJO: Valle de Méx), donde hay 19 médicos con #COVID19mx. Está dirigida al titular de @SSalud_mx y a @HLopezGatell. Exigen DISCULPA PÚBLICA de @zoerobledo, dir gral #IMSS. pic.twitter.com/5JrPhedhZD — Jorge Navarijo (@jorgenavarijo) April 9, 2020

"Este tema al interior de los hospitales, simplemente es incorrecto, porque no son brotes que hayan ocurrido al interior de este hospital. En este caso, hubo tres casos. Desde el 10 de marzo un paciente de 60 años, que tuvo todos los cuidados, y luego hubo otros dos casos cero. Pero esto no es nuevo, se viene haciendo desde hace tiempo", dijo.