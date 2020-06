El "Canica Duende", extraño personaje que ya se te aparece en zoom

Desde algún lugar de la CDMX, Canica Duende se abre con franqueza a La Silla Rota. No necesita despojarse de atuendo ni maquillaje; simplemente fluye. "¡Estoy descubriendo otra forma de trabajo que en mi vida imagine podía hacer!". Sí, acepta; no fue fácil dejar el contacto humano en los shows de fiestas infantiles; pero supo adaptarse al mal covid, y le puso buena cara.

"Toque fondo emocional al pensar que el inicio de la pandemia era el fin laboralmente hablando. Sentí miedo, pero yo sabía que tenía que haber una luz en el camino ¡Siempre he tratado de ser muy positivo! Junte todos esos elementos y no me dio miedo de hacerlo, pero sigo teniendo la esperanza de que esto va a pasar", dice confiado.

Encerrado en la canica-cueva donde está la totalidad su equipo de trabajo (computadora, discos compactos, máscaras de disfraces y otros) el actor cuenta su historia y reitera que, por ser un duende, carece de nombre propio. "Antes de la pandemia iba a fiestas infantiles particulares y en empresas. Tenía un promedio de siete a diez funciones semanales y el domingo trabajaba en una plaza. Al llegar el covid se acabaron las fiestas: el gobierno empezó a advertir que nos quedáramos en casa y había mucha gente incrédula, entre ellos yo", reconoce.

Así que me iba a fiestas, por decirlo, clandestinas; hasta que la restricción fue más fuerte. La gente también fue creyendo y se acabaron los shows. Llegó abril y el día del niño que era buena temporada para nosotros porque seguía el diez de mayo, el día del maestro, el estudiante y papá. Pero el 30 de abril no tuvimos nada

De hecho, el "brinco" de shows presenciales a virtuales no fue suya. "Ya había empezado a hacer algunos Facebook Live que no me dejaron nada de dinero, pero la gente estaba divertida. Una empresa que me había contratado para hacer un show a los hijos de trabajadores dijo ¿Qué me propones para hacer el show por Zoom? ¡Yo ni sabía que existía eso! Y dije bueno a ver qué hago".

Entonces saque todas las cosas que había comprado pero que no eran muy buenas para hacerlas en fiestas presenciales porque a la gente le parecía equis. Y eso es lo que ahora me sirve con la computadora porque puedo hacer actividades muy interactivas con los niños y les encanta. Había que encontrar la fórmula: si nada más pones la cámara y cuentas chistes o haces magia, llega el momento en que los niños se aburren y es como ver Youtube

Canica Duende habla del reto que significó retener la atención de niños en una videoconferencia. Lo primero, explica, fue despertar más su imaginación. "A mí me forzó más a meter más creatividad porque al adulto lo atrapas con una grosería o un albur. Pero a un niño no, tienes que jugar otras cosas". -¡Mira lo que hago Lupita! ¡Tú también lo puedes hacer desde tu casa!, le dice a una niña y ella le sigue mientras se integra al show virtual que dura en promedio una hora; el resto de su público infantil se integra igual.

"¡Desde su casa ellos hacen algo y ven que pasa algo también detrás de la pantalla! Y eso les gusta, pero exijo a los papás estar presentes durante el show para que no se preste a mal interpretaciones", precisa.

¿Cómo explicar que el show que más éxito ha tenido durante esta pandemia no es el de niños, sino el de adultos? Y ríe cuando habla del tema. "La ventaja que tengo al ser un duende es que puedo hacer magia, concursos, contar un chiste; pero me han pedido más shows para adultos que duran también una hora, aunque los temas y chistes son de otro tipo. Aquí la familia se junta y los ves con su botana y su trago: así es como ellos lo están haciendo".

Es comprensible; el encierro en adultos tiene sus matices y este tipo de entretenimiento parece estar gustando. "Silencio los micrófonos para que solo pueda hablar yo, pero voy seleccionando participantes entre el público y les abro el micrófono para alguna interacción y evitar que, como los niños, prefieran ver un video en Youtube".

Canica Duende explica que en cada show virtual hay un promedio de cien personas, aunque la app le permite tener hasta 300. "Ahora con la pandemia no importa que sea fin de semana, así que si es lunes y es el cumpleaños del niño se hace el show en lunes cuando antes había que esperar hasta el fin de semana. Y es mucho más barato que un show presencial; los viernes y sábado hago show abierto al público por un boleto de 50 pesos por pantalla. Se comunican conmigo por whatsapp, me transfieren el pago vía electrónica, les envío el boleto electrónico con la clave del ingreso a Zoom y así entran".

Es muy barato, sí, porque llegamos a una conclusión: se trata de todos echarnos la mano. No puedo ser encajoso y decirle a alguien oye, vi diez personas en tu sala me debes 500 pesos. No. 50 pesos por pantalla; a veces es solo una persona, una pareja o una familia. Y eso a todos nos ayuda. A mí me sirve para meter mas gente y tener trabajo desde casa, pues solo tengo un asistente virtual que desde su casa controla todo: el Zoom, imágenes multimedia y la música

- ¿Y económicamente cómo te va?, se le pregunta.

-Estoy recuperando el 70 por ciento de mis ingresos normales lo que me parece excelente por la situación y porque estoy en casa, no gasto gasolina ni comidas. Pero, te soy honesto: preferiría los shows presenciales.

Tengo la esperanza de que terminando la pandemia regresaré a ellos, pero debo decir que los shows virtuales llegaron para quedarse. Por ejemplo, ahorita doy shows a gente en España, Puerto Rico, América del sur y Norte. Aquí es donde dices le estoy sacando provecho a la crisis y lo digo sin burlarme

Encarrilado ya en la tecnología virtual, Canica Duende amplío su catálogo de servicios como las felicitaciones virtuales vía whatsapp cuyo costo es también de 50 pesos. "Me mandas el nombre del festejado y alguna característica de él y le hacemos un mensaje totalmente personalizado".

En camino a la "nueva normalidad" este actor decidió -desde su actitud positiva-, hacer algunos cambios que recomienda. "En lugar de ver las cifras que todos los días nos dan sobre el número de muertos, mejor busquemos las noticias de los países que ya están saliendo ¡Eso nos va a dar esperanza! No nos debe de vencer el miedo porque, y este es un punto de vista muy personal, yo no digo que no exista el coronavirus; pero siento que de lo que realmente nos estamos contagiando, es de miedo. No estoy diciendo que la gente viole las normas y se salga a la calle. No. Pero hay que tener más esperanza que miedo".

Por eso, antes de concluir esta entrevista, se despide así de La Silla Rota. "¡Les envío polvos de la felicidad, diversión y de la salud, para que siempre estén muy fuertes! Desde algún lugar del planeta tierra ¡Canica Duende les manda un abrazo! ¡Adiós!".

(María José Pardo)