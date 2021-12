El cáncer evitó que Diego viera Spider-Man: No Way Home, pero esto hizo su esposa

Historia de amor en "Spider-Man: No Way Home" (Tomada de Facebook)

Una serie de historias arrojó el estreno de la esperada película "Spider-Man: No Way Home" en los cines mexicanos, algunas de ellas resultaron tristes como fue el caso de los espectadores a los que no les alcanzó la vida para poder ver el filme.

Celmy Medina cumplió uno de los deseos de su esposo, quien falleció antes de poder ver la nueva película de Spider-Man, por lo cual llevó la foto de Diego Baas Burgos a la sala de cine este fin de semana, luego de que este hombre perdiera la batalla contra el cáncer.

En una butaca a su lado, Celmy colocó la foto de su esposo y una flor para permitir que Diego pudiera ver el nuevo filme del Hombre Araña.

Así fue como esta mujer no permitió que el asiento quedara vacío tras la muerte de su pareja, de acuerdo a lo que publicó en su página de Facebook.

Este detalle de amor fue compartido y viralizado en redes sociales, al tiempo que enviaron el pésame a Celmy.

"Sé que alguien estaría esperando con ansias ese día. Una peli muy esperada por él", escribió la esposa en redes sociales.

