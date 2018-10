"El cáncer de mama es eso que crees que sólo les pasa a los demás"

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 18/10/2018 10:01 p.m.

María Elena López García se define a sí misma como una sobreviviente del cáncer de mama. De 68 años de edad, fue diagnosticada hace dos. Recuerda que cuando se lo confirmaron, luego de que le practicaron una biopsia, se sintió muy mal. "Tenía ganas de llorar, nadie quiere tener cáncer", dice a La Silla Rota, entrevistada en la Unidad de Medicina Familiar 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque para ella resultó una noticia impactante, y a causa de ella fue operada, al encontrársele dos tumores malignos y 17 ganglios, ahora luce sonriente y recuperada.

Ella misma acepta que ha subido de peso, debido a la quimioterapia, que ya no es con radiación, sino ingerida. "No es tan agresiva como la otra. Lo que he tenido es inestabilidad, como si fuera una menopausia fuerte, con bochornos y algo de dolor de huesos, que ya me habían avisado que sentiría", dice, acompañada de su hija Andrómeda Hernández.

Fueron momentos duros los que vivió María Elena, e incluso horas antes de la operación se le subió la presión, mal del que nunca había padecido, pero que sufrió por el miedo que entonces la invadía y que la llevó a enfrentar un doble riesgo: el de quedarse en la camilla por la presión, o que por la edad se complicara la operación. El equipo médico controló la presión y pudo realizar la operación.

"Doy gracias a los doctores que se la bajaron y a la doctora que me la operó", expresa Andrómeda.

María Elena reconoce que en sus visitas al hospital ha visto casos de mujeres que no acudieron a diagnosticarse a tiempo, y cree que es porque a veces se cree que eso solo le pasa a los demás, incluso ella misma pensaba eso.

Andrómeda por su parte recuerda con tristeza que su papá también falleció de cáncer, en su caso de riñón y que a diferencia de su mamá, no fue diagnosticado a tiempo y murió.

Acompañante permanente de su mamá en sus visitas a la unidad y a otros hospitales, sabe que con el cáncer que sufrió su papá y el de su mamá, ella tiene más posibilidades de tenerlo, por lo que se hará los análisis en cuanto tenga la edad para hacerlo o presente algún síntoma.

SE HA INCREMENTADO

La doctora Cecilia Gámez, directora de la Unidad Médico Familiar del IMSS, explica que los casos de cáncer de mamá en México han aumentado de 4 a 7 por ciento como una de los causas de muerte entre las mujeres.

"En México fallecen entre 10 a 15 mujeres cada día en México", asegura.

Enfatiza lo importante que es detectarlo de manera oportuna o en fase incipiente para combatirlo.

"Pero desafortunadamente falta mucha cultura y difusión, cultura para explorarse y capacitarse, tenemos aquí un taller de capacitación para que las mujeres se autoexploren", dijo.

El incremento ha sido por la falta de prevención y de difusión para que la mujer acuda para revisarse", dice en entrevista con La Silla Rota.

En su experiencia ha visto que hay mujeres que lo evitan porque la prueba resulta dolorosa o el mastógrafo resulta incómodo, pero dice que ya hay nuevos aparatos, incluso muestra un mastógrafo digital de última generación -que ya no luce como esas planchas atemorizantes del pasado- que permite diagnosticar el cáncer.

Cuando se detecta, el tratamiento debe de ser integral, va asociado a tratamiento psicológico e integral para la mujer, con seguimiento especifico e incluso a tanatologia y la integración de grupos de autoayuda. Aparte de que la paciente se ve con su familia, también lo hace con compañeras con el mismo padecimiento, y eso le ayuda, reitere.

Por su parte, la doctora Dennice Cebreros, jefa de enseñanza e Investigación, dice que otra tendencia que se observa es que cada vez llegan mujeres más jóvenes, que antes llegaban de 50 años y ahora son de 40, por lo que también recomienda la autoexploración y acudir al médico.

