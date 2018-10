"El cáncer de mama en hombres es una realidad, a mí me dio"

SHARENII GUZMÁN 18/10/2018 08:35 p.m.

Salvador Trinidad Gómez Farías, originario de la Ciudad de México, tiene 70 años y hace tres sintió dos bolitas en uno de sus senos. Consultó a su médico, quién lo mandó a realizarse una mastografía. El diagnóstico: cáncer de mama.

Su cáncer no estaba avanzado, por lo tanto era tratable. Se sometió a quimioterapia y a cirugía. Después de un tratamiento muy fuerte, que duró varios meses, está curado. Solo tiene que ir a revisión cada tres meses para cerciorarse que la enfermedad no regrese y se aloje en su otro seno.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Salvador comenta que su familia no tiene antecedentes de cáncer y aunque la causa más común es hereditaria, él es el primero en su familia en sufrir este padecimiento.

Relata que hace 13 años, en una visita de rutina al centro de salud, le comentó al doctor que el tamaño de sus senos había aumentado.

"En esa ocasión me dijo el médico que no me preocupara que solo era grasa".

Pero pasaron 10 años y la molestia persistía. Un día tuvo que ser internado en el hospital para que realizaran una endoscopia. Luego del procedimiento le pidió al doctor que le hicieran una valoración. Tenía dos bolas en uno de sus senos y en la biopsia arrojó que tenía cáncer.

"Me mandaron al Centro Médico y ahí empezó toda la odisea. Me operaron y me quitaron el pecho y en él se fueron 30 ganglios linfáticos. Me hicieron nueve quimioterapias y una cirugía porque se tapaban los tubos que me estaban drenando", narra Salvador.

Después de esa odisea, recuperó su buena salud. Se encuentra bien y contento por haberle ganado esa batalla al cáncer. En noviembre irá a que le hagan una mastografía, ultrasonido, rayos X y una consulta para ver sigue sano el otro seno.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, Gómez Farías Velázquez recomienda a los varones realizarse chequeos médicos.

"No pierden nada, solo unos días para hacerse los estudios y si es detectado a tiempo es curable. Que no tengan miedo".

LAS CAUSAS AÚN NO SE CONOCEN

El cáncer de mama en varones es una enfermedad poco común. Representa menos del uno por ciento, es decir por cada 100 mujeres diagnosticadas probablemente haya un hombre, explica Jaime Alonso Reséndiz Colosia, jefe de tumores de mama del Hospital de Oncología del Siglo XXI.

"El varón al no tener una glándula mamaría como la mujer, es difícil que llegue a revisarse y como en él no representa una enfermedad maligna, no piensa en un tumor cuando se genera una lesión de ese tipo, entonces pueden existir enfermedades muy avanzadas. Cuando el hombre tiene un tumor muy pequeño, de dos centímetros puede estar adhiriéndose al músculo o afectando la piel. Es por eso que los tumores en los varones representan una etapa avanzada".

El cáncer de mama en hombres se da en pacientes, casi siempre, mayores. Después de los 60 años es la edad media más frecuente.

Reséndiz Colosia señala que es difícil de hablar de un origen común del cáncer de mama en hombres.

"Este cáncer en varones se asocia mucho al antecedente familiar, puede haber personas que tengan antecedentes genéticos, que eso explicaría menos del 10 por ciento de los casos, el resto está asociado a ciertos tipos de enfermedades que pueden producir un exceso de hormonas por ejemplo alternaciones a nivel de genitales o hay padecimientos del hígado que también producen un elevación de hormonas. La causa no la conocemos con precisión, pero esos son factores de riesgo"

ES UNA ENFERMEDAD MÁS AGRESIVA EN HOMBRES

Marilú Desiré Ruiz Serrano, subdirectora de operación de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, explicó a LA SILLA ROTA que debido a la baja incidencia y a la falta de conocimiento o difusión, cuando se realiza la detección de este tipo de casos la mayoría de las veces está en etapa avanzada, por lo que resulta más agresivo al paciente.

"Como lo relacionamos con las mujeres, el hombre no tiene la educación de estar haciendo autoexploración de mama y estarse revisando, entonces cuando se detecta ya son estadios avanzados. Cuando acuden al médico es porque la enfermedad ya está avanzada y arroja síntomas muy evidentes como tumoraciones, cambio en la piel, comienzan a presentar pequeñas oquedades en la mama, secreciones por el pezón. Desafortunadamente estos síntomas ya reflejan un estadio avanzado".

Su detección es igual que en las mujeres. Se realiza una mastografía y si resulta con algún patrón radiológico que cause sospecha de malignidad se toma muestra de biopsia y a través de ésta se determina sí es cáncer de mama o no. Como cualquier cáncer, llevan un tipo de tratamiento, puede ser quimioterapia, radioterapia o quirúrgico, pero depende del estadio y tipo histológico.

"Habrá que insistir en que la enfermedad pueda darle tanto a hombres como a mujeres. Hay que difundir esta padecimiento para que ellos también se hagan conscientes y se hagan exploración de mama".

Ruiz Serrano coincide en que la causa más común en hombres, es hereditaria. Si algún familiar directo presentó cáncer de mama, ovario o de colon es mucho más probable que un varón padezca cáncer de mama.

"Aproximadamente cuando se tiene un familiar que padeció estos tipos de cáncer, la detección se hace 10 años antes de la edad a la que le dio al familiar y se le informa que tiene que hacerse chequeos constantes. También se le da un seguimiento a la familia a través de un protocolo de vigilancia médica".

