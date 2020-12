El calvario de la "ayuda" a familiares de víctimas de covid

"Mi hermana solicitó la ayuda funeraria que ofreció el gobierno y no lo ha podido hacer porque aparece todavía vigente la CURP de mi papá, que tiene que ir a las oficinas de para darla de baja", lamentó Mariana, quien se enfrentó a burocracia virtual para poder recibir esta ayuda que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 24 de diciembre, el gobierno anunció que quienes hayan perdido a un familiar a causa de covid-19 podrían solicitar el apoyo funerario de 11 mil 460 pesos a través del portal deudos covid, los únicos requisitos eran que la persona hubiera fallecido por coronavirus y que el deceso hubiera ocurrido de marzo a la fecha.

Las personas tienen un año a partir de la fecha del deceso para hacer la solicitud y todo el proceso de tiene que hacer a través de la página de internet o de manera presencial en las oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); sin embargo, no ha sido tan sencillo como parece.

Familiares de personas que fallecieron por coronavirus se han enfrentado a diversos problemas para concretar el trámite, como el caso de Mariana y su hermana. Su padre Bonifacio murió el pasado 17 de octubre, a los 68 años de edad.

El primer obstáculo al que se enfrentaron fue que el acta de defunción de su papá no estaba dada de alta en el Registro Nacional de Población (Renapo), señaló Mariana.

Posteriormente fue el problema con la Clave Única de Registro de Población de Bonifacio, que todavía está dada de alta y les dijeron que tienen que ir a la dependencia para solicitar la baja.

"Es otra vez exponerse, cómo es posible que hagan una plataforma y no esté previsto esto. Son muchas personas a las que les han rechazado el trámite y no te dicen por qué, nada más les aparece rechazado", criticó.

Aunque sabe que este apoyo no le va a regresar a su papá, Mariana explicó que sería de gran ayuda para su familia, en específico para su mamá, quien dependía económicamente de él. declaró que ha conocido a otras personas a las que no les aceptaron su trámite porque en el acta de defunción no se especifica

"Por lo menos te sirven para comer uno o dos veces, porque mi papá era el sostén de mi mamá y ella se quedó viuda, entonces ahorita ya no tiene ingreso, eso le ayudaría bastante", enfatizó.

El caso de esta familia no es aislado, ya que en redes sociales los usuarios también se quejan de otros problemas para solicitar este apoyo de gastos funerarios que ofrece el gobierno.

Uno de los usuarios señaló que hay fallas en el portal de deudos covid, ya que al llegar al paso cuatro que es el de motivo de gastos le aparece un error en la parte superior de la pantalla y le pide intentarlo de nuevo más tarde.

Mientras que en Twitter, Francisco escribió también al DIF para solicitar información. "¿Cómo puedo dar seguimiento a un rechazo de solicitud de apoyo a deudos covid?", cuestionó.