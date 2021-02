El BOA no preocupa: Morena; no vamos a caer en locuras de AMLO: PAN

A Morena no le preocupa el Bloque Opositor Amplio (BOA), aseguró Alfonso Ramírez Cuéllar, su dirigente nacional, mientras que para el PAN dicho grupo de oposición es sólo una locura más del presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo Marko Cortés, líder blanquiazul, ambos durante su participación en la mesa de análisis de El Heraldo y La Silla Rota.

Ramírez Cuéllar mencionó que, mientras todo se haga de manera institucional, cualquier grupo opositor contra el presidente, como el BOA, no le preocupa, lo único que le hace ruido es la posibilidad que estos acudan a instancias extranjeras para lograr su cometidos pues es violatorio a la constitución.

“Mientras todo se haga de manera institucional, el BOA no me preocupa [...] Me preocupa que estén señalando la posibilidad de recurrir a instancias extranjeras, creo que eso es violatorio a la constitución”, dijo el presidente nacional de Morena.

Por su parte, Cortés calificó al BOA como una locura más de López Obrador para distraer la atención de lo que realmente es importante, como la pandemia y, a sus palabras, el mal desempeño del gobierno federal ante la emergencia sanitaria y económica.

“No debemos de caer en el juego diario de la distracción, no debemos caer en el BOA, en el Avión Presidencial y en todas las diferentes locuras que lo único que provocan es distraer a la gente de lo importante [...] Andrés Manuel es experto en distraer a la opinión pública, para que hablemos de todo pero a la vez no hablar de nada, hablar de lo irrelevante y no de que realmente importa”, sentenció el presidente nacional del PAN.

Marko Cortés insistió en que lo importante ahora es concentrarse en recuperar la economía, desde las más grandes empresas hasta los microempleos.

Ambos líderes partidarios coincidieron en que el tema hoy el el combate al covid-19 y no las elecciones del 2021.

“Las elecciones vendrán en su momento, ahorita es atender la tragedia humana, sanitaria y económica”, dijo Ramírez Cuéllar.

Por ello, Marko Cortés lamentó que en medio de la emergencia el presidente se comporta como un líder de partido y no como un jefe de Estado.

“Andrés Manuel debe entender que los tiempo de campaña ya pasaron, ya es presidente y debe de dar resultados, debe dejar la política para los partidos y los candidatos [...] vemos a un jefe de estado hablando de lo que a él no le corresponde hablar, la política, los partidos y las elecciones, le corresponde dar resultados y ponerse a trabajar”.

El líder del PAN aseguró que su partido ganará la mayoría en la Cámara de Diputados y se llevará el mayor número de gubernaturas en las elecciones del año que viene, mientras que el dirigente de Morena sostiene que las encuestas actualmente dicen que mantendrán mayoría en San Lázaro y serán suyas las entidades disputadas.

Sobre la propuesta de Morena de crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), donde funcionarán al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Cortés la calificó como una preocupación.

“La propuesta va sobre la agenda de debilitar las instituciones y concentrar el poder, del autoritarismo [...] nosotros estamos a favor de cuidar la instituciones, el equilibro, los contrapresos”.

En tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar habló sobre su polémica propuesta de hacer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se encargue de medir la riqueza de los hogares mexicanos, explicó que está sigue en pie y será presentada en diciembre próximo en el Congreso.

El líder de Morena también llamó a cambiar el sistema fiscal mexicano, pues el actual afecta más a la clase media, en el nuevo sistema, dijo, los que más tienen deberían colaborar más para el bienestar de los pobres.

En cuanto al llamado del presidente a definirse entre “conservador” o “liberal” y dejarse de medias tintas, el líder del PAN calificó sus palabras como una incongruencia, pues quién más está pulverizando el voto, llamando a la creación de nuevos partidos es Andrés Manuel.

“Él impulsó la creación de nuevos partidos, estuvo en una asamblea de estos nuevos partidos, viene, por ejemplo, con gran afinidad por parte de Redes Sociales Progresistas, trae el que tiene que ver con los cristianos, que es el PES, si alguien está haciendo más partidos es el presidente, esa es la incongruencia, está fomentando la pulverización del voto”, criticó Cortés.

Para Ramírez Cuéllar, “López Obrador no está propiciando un ambiente de enfrentamiento, al contrario, ha creado puentes con todos y es una garantía de estabilidad, a pesar de todos los problemas, la conducción política del presidente da muestra que en el país, a pesar de todos los problemas, tenemos estabilidad social que no se ha roto”.

Sobre la violencia que se pudiera generar en las elecciones del año que viene, ambos dirigentes nacionales coincidieron que no habrá.

“No va haber violencia, habrá mucha participación por la preocupación de lo que está pasando en el país”, dijo Marko Cortés, quien aseguró la decepción de los mexicanos a la actual administración le dará la victoria electoral al PAN.

“El presidente es una garantía de estabilidad y convivencia política civilizada e institucional”, mencionó Ramírez Cuéllar, razón suficiente para asegurar la paz en los comicios del 2021.