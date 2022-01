El audio de Lourdes Maldonado donde acusa a Bonilla de transa y evadir impuestos

Desde hace nueve años, la periodista Lourdes Maldonado mantenía un pleito legal contra el exgobernador Jaime Bonilla, el 19 de enero la comunicadora había ganado un litigio laboral por el despido injustificado de la empresa Primer Sistema de Noticias, propiedad del exmandatario.

El domingo Maldonado fue asesinada en Tijuana, sin embargo unos días antes de su crimen la periodista habló con un amigo sobre laudo ganado a Bonilla, en unos audios obtenidos por el periodista Humberto Padgett, la comunicadora cometa que fue una dura batalla y acusa al exgobernador de no pagar impuestos.

"Después de 9 años, simplemente ya: o me paga o pongo al descubierto que nunca ha pagado impuestos el tipo ese. Ni Infonavit ni SAT ni nada", señala Maldonado en el audio.

La periodista inició una relación laboral con la empresa de Bonilla en marzo de 2006, pero en septiembre de 2012, la empresa suspendió los pagos a Maldonado comprometiéndose a cubrir los adeudos, pero en marzo de 2013 la situación se volvió insostenible, por lo que la periodista decidió demandar por la vía laboral.

"Es un tranza, es un corrupto de lo peor. O me paga o pongo al descubierto que nunca ha pagado impuestos", así hablaba la periodista Lourdes Maldonado del ex gobernador @Jaime_BonillaV, unas horas antes de ser asesinada. Estos son audios a los que tuvo acceso #ImagenNoticias: pic.twitter.com/b7kuRBuLqI — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 27, 2022

"Yo trabajé con él 6 años y nunca me pagó seguro, ni SAT, ni Infonavit ni impuestos y no paga Hacienda, al SAT, a la gente le paga en efectivo. Es un transa, un corrupto de lo peor. Y me minimizo", señaló en el audio dado a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva luego de haber ganado el pleito.

De acuerdo con dos fuentes cercanas a la periodista confirmaron que en diciembre del año pasado, Lourdes fue contactada por un compadre del exgobernador Bonilla, el abogado Guillermo Ruiz se reunió con la comunicadora sin su abogado.

En ese encuentro Ruiz había pactado con Maldonado el pago dando como fecha de cumplimiento el último día diciembre, pero pidió posponer el pago para el 6 de enero, tras un segundo incumplimiento, la periodista y su abogado decidieron ejecutar el laudo, que fue ganado el 19 de enero, justo tres días antes de su asesinato.

Lourdes Maldonado había denunciado en una mañanera en 2019, la amenazas de las que era víctima, por ello fue inscrita en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del estado desde 2021.

ABOGADO PIDE ASILO

Eduardo Pérez Castro, abogado de Lourdes Maldonado que llevó el caso informó que ya no seguirá el laudo de la periodista; pues a raíz del crimen dijo temer por su vida y por la de su familia así que ha comenzado los trámites para pedir asilo político en Estados Unidos, ya que tiene la doble nacionalidad.

El litigante dijo que a partir del fallecimiento de la periodista se debe iniciar un procedimiento de declaración de beneficiario para efectos que la autoridad laboral determine quién será el beneficiario de los derechos de Lourdes derivados de ese juicio laboral ganado hace unos días.









kach