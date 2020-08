El asombro y coraje de Eufemia por la falta de conciencia ante covid

"¿De verdad tan egoístas llegamos a ser? Quienes no tienen necesidad de salir, ¿no pueden ser un poco más prudentes y quedarse encerraditos en casa? por personas egoístas es que hay tantas personas muriendo", enfatizó Eufemia Teresa López Correa, estudiante de medicina, quien vio de cerca dos caras del covid-19 en el país.

Los padres de Eufemia tienen un laboratorio de análisis clínicos en Nuevo León, a donde la semana pasada llegó una paciente que no seguía las medidas de prevención necesarias como el uso del cubrebocas y el aislamiento que debe cumplir quien tiene coronavirus.

Su padre le dijo que el caso de esta mujer le llamó mucho la atención porque llegó al laboratorio con prueba PCR positiva para covid-19, pero ella no creía que fuera cierto porque no tenía ningún síntoma.

En el trabajo le habían hecho la prueba de diagnóstico del virus Sars-CoV2 y dio positivo, por lo que le dieron algunos días para que estuviera en cuarentena y así no hubiera contagios en la empresa.

"Ella dijo que obviamente le estaban mintiendo, porque al estar asintomática no veía forma de que hubiera dado positivo a la prueba de covid hasta que fue al negocio de mi papá y ahí le hicieron la prueba rápida", comentó Eufemia.

En la prueba rápida, que detecta si la persona tiene anticuerpos para covid-19, la mujer dio positiva también, ya que encontraron anticuerpos IgG e IgM, lo que indicaba que estaba todavía en la etapa activa de la enfermedad.

Eufemia explicó que el anticuerpo IgM es el que produce primero el cuerpo, el de respuesta rápida y el IgG es el de memoria. Una persona que está en la fase aguda va a dar positivo a ambos, pero cuando la persona se cure ya no va a tener anticuerpos IgM, sólo va a tener IgG, que son los que le van a dar la inmunidad a largo plazo.

"Para esto la paciente llegó sin cubrebocas y sin nada al laboratorio y mi papá le explicó que tenía que aislarse por completo, que en su casa se quedara en un solo cuarto, que evitara salir para evitar el contagio de más personas y ya con eso dicho la paciente pagó y se retiró", relató Eufemia.

Asombro y coraje

Un poco más tarde su padre cerró el laboratorio y cuando iba de camino a su casa vio una imagen que le causó asombro y coraje, la mujer que tenía resultado positivo a covid-19 estaba comprando en una carnicería, sin cubrebocas, sin sana distancia y cerca de niños y personas de la tercera edad, ignorando todas las recomendaciones y poniendo en peligro a quienes la rodeaban.

"Fue un día de muchas emociones porque mi papá nos comentó eso y a las pocas horas me habla una de mis mejores amigas llorando porque su primo, un médico de Zacatecas, acababa de fallecer por culpa de covid. Fue increíble, esta mujer que tiene todo para quedarse en casa, para no contagiar, para ella no empeorar, decidió hacer caso omiso, mientras que tenemos a médicos muriendo por culpa de personas como esta mujer", expresó con molestia Eufemia.

"Duele ver que la gente hace caso omiso"

Toda la familia de Eufemia labora en el área de la salud, sus padres son químicos, su abuelito es médico y su abuelita tiene una farmacia, por lo que le ha tocado ver de cerca al covid-19.

Explicó que en Nuevo León han notado un aumento de casos en las últimas semanas, simplemente el viernes pasado 10 personas dieron positivo a la prueba en el laboratorio de su papá.

Ella considera que el incremento en los contagios se debe en gran parte a las personas asintomáticas, porque no se están siguiendo las medidas adecuadas, además de que mucha gente no quiere creer en el virus.

"Duele ver como no les importa, cómo hacen caso omiso, tienen las herramientas para ver que el covid es una enfermedad real, que existe y que está acabando con médicos, con familias, incluso con la economía de nuestro país y aún así no lo creen", lamentó la estudiante de medicina.

"Siento que mucho tiene que ver las redes sociales y el famoso médico en internet, con anterioridad las personas lo que les decía el médico era lo que se hacía y trataban de apegarse lo más posible a las indicaciones. Hoy en día están las redes sociales, está el Facebook, está el Twitter donde sólo basta con que una persona publique ´es que mi vecino se curó con esto´ o ´yo creo que el covid no es real por esto´, para que más personas digan ´sí, tiene razón´ y ya de ahí se hace una cadenita de personas que se apoyan entre ellas basándose en una idea que no es real", señaló.

Eufemia dijo que lo que más le preocupa es que alguien de sus familiares se enfermen porque están en el frente de batalla y que se saturen los hospitales, como ya se está viendo en la entidad.