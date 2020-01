El "amor" de AMLO por el beisbol lo acerca al "Che" Guevara y Hugo Chávez

La afición de Andrés Manuel López Obrador por "el rey de los deportes" acerca al presidente de México a otros líderes izquierdistas de América Latina como Hugo Chávez o Ernesto "Che" Guevara -quien aprendió a jugar beisbol con Fidel Castro en una cárcel mexicana-, asegura el semanario británico The Economist.

En su nota titulada "El amor de AMLO por el beisbol" y con el remate "Out of left field" (algo así como "Salido del jardín izquierdo") la publicación resalta que el presupuesto destinado a la recién creada Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol (alrededor de 350 millones de pesos) ha provocado el enfurecimiento de las dependencias "no beisboleras" que durante 2019 recibieron un monto de recursos menor al del departamento a cargo de Édgar González Sabín.

"La constitución de México dice que el gobierno debe promover y estimular el deporte. Pero no dice cuáles", expone el artículo, al poner de relieve el término del financiamiento para eventos de la Fórmula 1 y la NFL.

"El beisbol, creo, ´es más que un deporte. Es una pasión fructífera que requiere de cabeza, corazón y carácter´, dijo el año pasado durante la inauguración de un estadio en la Ciudad de México. Se convirtió en el primer presidente en 72 años en lanzar el pitch inaugural", se lee.

Por otro lado, destaca la aspiración de AMLO de que para el final de su sexenio se haya cuadruplicado el número de mexicanos en ligas mayores extranjeras, además de que quiere combinar las dos regiones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en una competición de 26 equipos.

Sin embargo, se apunta, "el rey de los deportes" no ha alcanzado la talla de la afición que se ha registrado en países como Cuba o Venezuela. "Los mejores momentos del beisbol mexicano vinieron antes de 1947, durante el periodo en que las ligas Americanas prohibieron a los jugadores de color", apunta el semanario.

Ahora, en la era AMLO, "sin duda, gracias a parte del fanatismo de López Obrador", se logró que la audiencia de los juegos de la LMB incrementara un 30% durante el último año. Además de que el próximo mes de abril, la Ciudad de México será escenario de juegos de la temporada regular por primera vez desde 2004. El equipo nacional de México es uno de los seis en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"López Obrador, de 66 años, dice que si su ejército de exploradores hubiera existido en su juventud, no se habría convertido en político. Pero el poder tiene sus ventajas. Hugo Chávez, un izquierdista (y pitcher diestro) que gobernó Venezuela de 1999 a 2013, llamaba al entrenador de la selección nacional después de cada juego para ofrecerle consejos en la táctica y alineación. El señor López Obrador, quien se resiste a las trampas del poder, podría estar tentado a telefonear al entrenador mexicano", concluye.

