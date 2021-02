El 70% de muertos por covid no llegó a terapia intensiva

Enrique “N” murió por covid-19 el mismo día que llegó al hospital, no estuvo intubado ni ingresó a Terapia Intensiva. Él fue una de las siete de cada 10 personas que fallecieron sin haber recibido la atención de medicina crítica que requerían, a pesar de que su condición era grave.

De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Salud, 27 mil 804 personas de las 40 mil 400 que han muerto por coronavirus no fueron atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos ni estuvieron intubadas.

En el caso de Enrique, quien tenía 63 años, su deceso ocurrió el pasado 24 de junio, el mismo día que comenzó con síntomas de coronavirus como dificultad para respirar, fiebre, tos y malestar general.

Acudió a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, de donde era originario, pero su cuerpo no resistió el embate del virus Sars-CoV2, a pesar de que no padecía otras enfermedades que pudieran agravar su condición. Aunque su estado era grave no fue atendido en Terapia Intensiva, quizá para cuando llegó ya era muy tarde para él.

En total, sólo 4 mil 181 de quienes murieron por coronavirus recibieron atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de algún hospital del país, es decir, sólo el 10%.

La cifra de personas que murieron, pero estuvieron intubadas es mayor, ya que 6 mil 192 tuvieron este procedimiento para pacientes en estado crítico. Ellos representan el 17% de todos los que perdieron la vida por covid-19.

Están también las 4 mil 458 personas que fallecieron y nunca estuvieron hospitalizadas porque se les atendió como pacientes ambulatorios a pesar de que tenían obesidad, diabetes, hipertensión o alguna otra comorbilidad que los ponía en riesgo de que se agravara su condición. La Silla Rota ha dado seguimiento a este tipo de casos desde hace algunos meses y el porcentaje se ha mantenido en 10% aproximadamente.

Personas de 50 a 80 años, los que menos entraron a Terapia Intensiva

Josefina “N” vivía en Iztapalapa, en la Ciudad de México. El 17 de mayo se empezó a sentir mal, poco a poco los síntomas de covid-19 fueron aumentando y una semana después, el día 24 fue a un hospital de la Secretaría de Salud.

Ella tenía 72 años, padecía obesidad e hipertensión factores que la ponían en mayor riesgo de complicaciones al enfermarse de coronavirus. Permaneció internada cuatro días, pero no estuvo en Terapia Intensiva ni fue intubada, el 28 de mayo lamentablemente falleció.

De acuerdo con la base de datos, la mayoría de las personas que murieron y que no estuvieron en áreas de medicina crítica tenían entre 50 y 80 años de edad, es decir, muchos de ellos eran adultos mayores.

De los 27 mil 804, 7 mil 502 tenían entre 61 y 70 años; 6 mil 700 de 51 a 60 años, y 5 mil 509 de 71 a 80 años, ellos representan el 70.89% del total de las defunciones.

Sin embargo, en la información oficial se muestra que 40 niños fallecieron y no recibieron atención en Unidad de Cuidados Intensivos ni se les intubó, así como a 39 personas de 11 a 20 años.

Por entidad federativa, Baja California encabeza la lista porque 83.84% de quienes murieron por covid-19 no recibieron cuidados en Terapia Intensiva, 2 mil 002 de las 2 mil 388 que han ocurrido.

Después se encuentra el Estado de México, donde 80.5% de las personas que han fallecido ahí no llegaron a Terapia Intensiva, es decir, 4 mil 680 de las 5 mil 814 que se han registrado.

Le sigue Aguascalientes con 80.45% porque en 177 de las 220 defunciones ocurridas la persona no estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos ni fue intubada.

Sin embargo, la Ciudad de México es la que tiene el mayor número de personas que fallecieron por covid-19 y no ingresaron a Terapia Intensiva, ya que en esta situación estuvieron 5 mil 299 pacientes. Le sigue el Estado de México y el tercer puesto de la lista lo ocupa Baja California.

La ocupación hospitalaria es mayor en camas generales

En México se cuenta con 10 mil 211 camas con ventilador, de las cuales hasta este martes sólo 3 mil 812 se encontraban ocupadas y 6 mil 399 estaban disponibles. Sin embargo, como el avance del virus Sars-CoV2 en el país no es homogéneo, algunos estados tienen mayor ocupación que otros. Los que encabezan esta lista son Tabasco, con 66%, Nuevo León con 63%, Baja California con 55%, Puebla con 51% y Sinaloa con 46%.

Hay también 30 mil 832 camas generales, que es en donde se queda la mayor parte de los pacientes con covid-19. Hasta ayer 14 mil 225 estaban ocupadas y 16 mil 607 disponibles.

La ocupación en camas generales es mayor que la de las camas de Terapia Intensiva, por ejemplo, Tabasco tenía 78% de sus camas generales con un paciente, por encima del 30% de disponibilidad recomendado. En la misma situación se encuentran Nayarit con 78%, Nuevo León con 76%, Puebla con 69% y Colima, con 67%.

(María José Pardo)