Ejidatarios y comuneros avalaron Tren Maya a cambio de 1 mdp: Xóchitl Gálvez

Este fin de semana la senadora Xóchitl Gálvez realizó una visita por donde será construido el tramo 5 del Tren Maya, la legisladora panista comentó que los indígenas mayas no están en contra de la obra, ya que no saben nada sobre la construcción y porque han recibido un millón de pesos por persona para permitir su edificación.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la senadora Gálvez aseguró que los ejidatarios y comuneros aprobaron el paso del tren porque nadie les ha explicado las características del proyecto.

La senadora pudo platicar con un ejidatario identificado como Juan Pech quien afirmó que se vio orillado a vender un cenote para conseguir 1 millón de pesos y costear sus gastos médicos.

En palabras de un intérprete maya, la legisladora compartió un video donde Juanito comenta que le gustaría saber por dónde pasará el Tren Maya.

"Todos estamos de acuerdo con el Tren Maya, pero nunca nos explicaron de qué es, lo único que nos dijeron en la asamblea es que nos iban a dar un dinero", le explicó un ejidatario a @XochitlGalvez, quien considera que el tren sí se realizará. #PorLaMañana con @CiroGomezL. pic.twitter.com/Cyt3alLwvg — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 4, 2022

"En una asamblea, todos tomaron acuerdo de que sí se haga pero nunca les explicaron para qué es. Sí quiero saber por qué lo van a hacer, no sé exactamente dónde va a pasar, solo que es un tren ligero. Dijeron que nos iban a dar dinero por permitir que pase el tren. Van a destruir la madera, las piedras... ya pasó el tractor, ya tumbaron todo. Si yo supiera que sí va a servir, sí lo defendería, pero no sabemos nada. Vendí un cenote porque estoy enfermo, ya me gasté el dinero en doctores", compartió el ejidatario.

Además de las irregularidades en la obra, la senadora denunció que ha habido mucho acaparamiento de tierras para posterior especulación sobre el valor de los terrenos y lamentó la posibilidad de que el tren ingrese a la reserva de la biósfera de Calakmul.

Junto a @MayuliMtzSimon, exigimos se cumpla la ley.#TrenGris pic.twitter.com/1mTII4P0vr — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 3, 2022

Gálvez Ruiz alertó sobre la fragilidad del suelo sobre el que se pretende construir el Tren Maya, ya que la capa de suelo que separa la superficie de los cenotes es de apenas 20 centímetros en algunas zonas.