Ejército siempre reprimió movimientos sociales: Comité 68

El Comité 68 se manifestó en contra del plan de trabajo que propuso el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la "Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990".

Dicha organización señaló que el gobierno en turno justificó los actos militares de represión dentro de los sexenios desde 1965 hasta 1990 argumentando que fueron medidas que garantizaban la seguridad nacional buscando restablecer el estado de derecho, cuando, según los inconformes, la milicia siempre actuó en contra de organizaciones que luchaban por la justicia.



"Su actuación (del ejército) nada tuvo que ver con garantizar la seguridad nacional o restablecer el orden constitucional, porque como es sabido, atacó a multitudes desarmadas, como el 2 de octubre en Tlatelolco cometiendo un genocidio", apuntó dicha organización.



De igual forma, en el mismo comunicado se enumeraron diversos conflictos en donde se vio implicado el uso de la fuerza en contra de civiles, tales como las masacres de Acteal en Chiapas; en Aguas Blancas, Guerrero; y la masacre de la Unión Cívica Leonesa en la ciudad de León, Guanajuato.



"La masacre de los campesinos Copreros en Acapulco, Guerrero, la masacre a la Familia Jaramillo en Tlaquiltenango, Morelos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y muchos crímenes más", detalló el comité.



De igual forma reclaman que la actual administración busca respaldar los hechos violentos del pasado a través de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas a pesar de que dichos actos atentan contra los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos los cuales buscan "salvaguardar la vida, la dignidad humana, la soberanía del pueblo y las garantías de libertad de expresión".



"La Ley de las Fuerzas Armadas, no está por encima de la Constitución. Ningún militar está obligado a cumplir órdenes que violenten los derechos humanos y sus garantías que se establecen en nuestra ley fundamental. Por lo que ningún militar puede ser declarado héroe por asesinar a su pueblo", apunta el Comité 68.



Asimismo, en su mensaje se puntualiza que dicho acto realizado en el Campo Militar Número 1 en torno a esta comisión propuesta por el gobierno, es un acto de deshonra cometido en contra de las víctimas de dichas represiones.



Por último, dicha organización condenó enérgicamente suponer que en tales actos de violencia hubo el choque de dos fuerzas, y señalan que lo único presente en esos escenarios fue la represión del Estado en contra de organizaciones sociales que buscaban "un país más justo".



"Mantenemos nuestra exigencia de justicia a secas, justicia plena. Que quede claro, no puede haber reconciliación social, verdad y memoria, sin justicia", finalizó el comunicado.

ABREN ARCHIVOS MILITARES DE LA "GUERRA SUCIA"

El gobierno de México abrió este miércoles a sobrevivientes y familiares los archivos militares sobre las desapariciones forzadas de personas por motivos políticos durante los años 70, época conocida como "Guerra sucia" con el fin de esclarecer los hechos.

"Estamos en un acto muy fuerte, y al mismo tiempo muy lleno de significados y de dolor", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el evento realizado en Ciudad de México.

El mandatario afirmó que este era "un acto de esperanza, es un acto para buscar entre todos cerrar una etapa, una historia negra de sufrimiento, de represión y dar inicio a una etapa nueva que ya, podría yo decir, comenzó desde hace poco más de tres años", apuntó.

Indicó que integrantes de la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, así como sobrevivientes y familiares de víctimas de la "Guerra sucia" podrán acceder a los archivos militares para buscar justicia y, sobre todo, la no repetición a violaciones graves a los derechos humanos.

López Obrador señaló que la apertura de los archivos militares es "un acto de reconciliación nacional que necesitamos", pues no se le puede dar la vuelta a la hoja "así nomás, tenemos que conocer la verdad, toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva la represión, autoritarismo en nuestro país".

En México, la época conocida como "Guerra sucia" se dio en la década de 1970 y parte de la de 1980 y fue catalogada por especialistas como "terrorismo de Estado".

Según especialistas, durante ese periodo existió en el país "una violencia ejercida por el Estado mexicano" contra disidentes y opositores políticos en distintas entidades del país.

Entre ellas, el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en estados como Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, aunque esta violencia especialmente se focalizó en Guerrero, y principalmente en la zona rural de esa entidad.

El mandatario mexicano dijo que durante esta época, cada acción que ensució las actividades del ejército siempre hubo una decisión de una autoridad civil.

"Actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las fuerzas armadas han estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles, no quiero, porque no es el momento de ejemplificar sobre lo acontecido en los últimos tiempos, pero fueron ordenadas desde arriba", señaló.

Y afirmó que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) que participe y se integre a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico sobre la "Guerra sucia".

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas señaló que es necesario mirar de frente a la historia, reconocerse en ella y abrir ruta de cambio con un pasado doloroso.

"De no ser capaces se corre el riesgo que nuestro actuar no dignifique a los movimientos que antecedieron, las luchas políticas y sociales que recorrieron la sierra guerrerense, luchas por la tierra, libertad sindical, movimientos urbanos, del magisterio, de los estudiantes universitarios y normalistas", consideró.

