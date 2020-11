Educación en la era covid: se presionó gasto de tiempo y dinero

El golpe que la pandemia representó a la educación en México se vio reflejado en un aumento de gasto de dinero y de tiempo por parte de docentes, alumnos y padres de familia, reveló la encuesta realizada por la comisión nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) que encabezó la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal.

En un intento por conocer la experiencia de la educación pública y privada a distancia, a nivel de educación básica, durante la covid, los resultados de esta encuesta aplicada a 194 mil personas entre estudiantes, madres, padres de familia, docentes y directores de escuelas de educación, pone cifras a los resultados que documentó La Silla Rota en los reportajes que publicó durante los meses de mayo y junio con relación a la experiencia de las familias para tomar clases desde casa, en el período de confinamiento resultado del coronavirus en México: poco o nulo aprendizaje y la problemática para padres quienes adoptaron roles como profesores.

En conclusión, la SEP encontró que debe diseñar estrategias para la atención de futuras emergencias a fin de fortalecer el sistema educativo y evitar la deserción entre los niños y adolescentes.

LOS RESULTADOS

La pandemia por covid-19 evidenció carencias y desigualdades que limitaron la educación de los niños y adolescentes. El primer dato duro es que más del 80% de los alumnos sí tuvo un escritorio o mesa para estudiar, pero de estos sólo la mitad contó con una computadora. A su vez, el 52% de los alumnos consideró aburridos los programas de televisión y radio que intentaron compensar, a la distancia, la presencia de los docentes.

Por si eso fuera poco maestros y padres de familia reportaron haber gastado más dinero en telefonía, electricidad e internet. En el caso de los maestros 7 de cada 10 enfrentaron esta situación, mientras que en el caso de los padres de familia 5 de cada 10 tuvieron que gastar, además, en fotocopias y material didáctico.

Los padres y tutores tuvieron que convertirse en maestros de sus propios hijos. Siete de cada 10 padres de familia, tuvieron que dedicar tiempo a la escuela en casa de sus hijos en casa, además de responsabilizarse de sus labores domésticas y el home office; cinco de cada diez consideraron que fue difícil muy difícil compaginar estas tres actividades.

Desde la perspectiva de los alumnos 9 de cada 10, sean de primaria o secundaria, debieron recurrir a sus padres para aprender la lección del día.

Del lado de los maestros 6 de cada 10 maestros consideró que fue muy difícil brindar retroalimentación a sus estudiantes bajo estas circunstancias.

"Este problema fue reportado por 66.6% de docentes en primarias indígenas y 65.5 en telesecundarias", indicó la SEP en su comunicado; esto significa que 6 de cada 10 maestros enfrentaron esta circunstancia, lo que significó un esfuerzo extra de sus profesores pues 7 de cada 10 maestros se vio obligado a buscar alternativas novedosas y creativas -incluso con diseños propios-, para alcanzar el aprendizaje del alumno. Por si eso fuera poco los profesores tuvieron que dedicar mayor tiempo a su trabajo, restando tiempo a sus labores como padres de familia dentro de sus propias casas.

¿DESERCIÓN?

La SEP encontró también que en el ciclo escolar 2020-2021, específicamente en el momento en que se levante la pandemia y bien, paulatinamente se puede volver a las clases presenciales, 8 ocho de cada 10 alumnos afirmó que sí planea regresar a las aulas. Uno de cada diez dijo que no sabía si lo haría; y dos de cada diez señalaron no pretender hacerlo. A la misma pregunta los padres de familia respondieron: 79% que su hijo sí regresaría clases, 17% no lo sabía y 4% afirmó que no regresaría.

LA SEP PROPONE

En el contexto de estos resultados Mejoredu propone diseño de estrategias para atención de futuras emergencias que pudieran impactar directamente al sistema educativo mexicano. Clasificó estás en cuatro grupos. En "acceso y permanencia" propone diseño de estrategias diferenciadas por nivel y servicio educativo con el fin de no perder aquellos alumnos que se encuentran en riesgo de dejar la escuela; o bien, que carecen de internet, televisión o radio para sustituir las clases presenciales.

El segundo grupo "calidad de los aprendizajes" propone dar prioridad a los contenidos sin caer necesariamente en un exceso de carga de trabajo para profesores y estudiantes.

En el rubro 3 "bienestar educativo", propone "disminuir las cargas de trabajo administrativas o no pedagógicas a los docentes y directivos durante la educación a distancia" y señala que debe ser prioridad resguardar la salud física de estos en dichos periodos.

En el rubro 4 "gobernanza institucional del sistema educativo" se propone fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre gobierno federal y estado con el fin de mejorar la educación.

(MJP)