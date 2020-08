Economía y salud, prioridades del PAN en San Lázaro

Los legisladores del PAN presentaron su agenda legislativa rumbo al último año de la 64 Legislatura. En su discurso, el presidente del partido, Marko Cortés, expuso a sus diputados en San Lázaro el escenario que enfrentarán.

"No tenemos un presidente en funciones sino un candidato en campaña permanente. Al presidente le aburre gobernar, él prefiere salir a buscar alabanzas de sus seguidores que ya son menos. No escucha a nadie, ni a nosotros, ni al sector productivo, ni académico y científico, ni a los gobernadores. Salió peor que Carlos Salinas de Gortari: no sólo no ve ni oye a la oposición, sino que no escucha nadie; ni siquiera su equipo cercano".

En conferencia de prensa virtual el coordinador de la bancada, Juan Carlos Romero Hicks, resumió que la prioridad será el sector económico y de salud en el presupuesto 2021 que llegará a la Cámara de Diputados el 08 de septiembre.

Cortés pidió a los legisladores impulsar en lo fiscal una reducción de impuestos. "Pedimos al presidente que bajen los impuestos para que crezcan los empleos y un presupuesto de egresos que atienda el fortalecimiento del sector salud... Y que ustedes como diputados hagan una vigilancia eficaz del gasto público y la rendición de cuentas, revisemos los gastos efectuados durante esta epidemia porque ya sabemos que hubo compras a sobre precios sin transparencia y licitaciones de cubrebocas de 250 pesos pero que valen 15".

Y agregó "revisen la deuda pública porque en menos de dos años del gobierno recibió créditos por 2 mil 130 millones de dólares y la gente tiene que conocer el destino de esa deuda". También reiteró sus críticas al manejo de la pandemia sanitaria y señaló que los 62 mil fallecidos por covid en el país, son consecuencia de un gobierno al que calificó de "cínico". "Y esto es por la ineptitud pero también por la soberbia del gobierno federal", remató.

"Enfrentamos a un régimen que está buscando restablecer un presidencialismo sin contrapesos como en el más viejo régimen priista... El presidente quiere idolatría sin crítica y eso es grave para cualquier democracia... Tiene que comportarse como un jefe de estado y no jefe de partido... Un gobierno hegemónico que busca tener elecciones controladas por el propio gobierno, como cuando Manuel Bartlett era el órgano electoral y hasta se atrevía a tirar el sistema", dijo.

Cortés finalizó diciendo que los gobiernos panistas han sido los mejores evaluados y adelantó que en las próximas elecciones aumentará el número de legisladores.

PES: PRIORIDAD, LA ATENCIÓN SANITARIA

Mediante comunicado la bancada de Encuentro Social informó que su agenda legislativa se enfocará en temas sanitarios bajo el contexto de la post pandemia por coronavirus. Pero también reafirmó que como parte de la 4T, retomará algunos lineamientos de la misma. "Impulsaremos una agenda que promueva la disminución de la pobreza y la desigualdad en el país", dijo.

"Defenderemos la atención sanitaria, los montos presupuestales para la adquisición de lotes de vacunas contra el covid-19, equipo sanitario para que se proteja a profesionales del área médica que combate esta enfermedad; y a todas y todos aquellos que contribuyen en garantizar la salud de los pacientes derechohabientes". En el tema de seguridad señaló respaldar a los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal.

En cuanto a reactivación económica, señaló que respaldará un presupuesto de ingresos y egresos "con sentido social, preferimos la no contratación de deuda a menos que sea el último recurso", subrayó.

También agregó que combatirá la corrupción, el lavado de dinero y defraudación fiscal.

(Luis Ramos)