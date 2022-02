Economía en crisis: "No hay dinero que alcance"

Beatriz Sánchez es habitante de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Este lunes acudió al mercado de la misma colonia y salió contrariada al ver los precios, que considera han subido bastante.

"Todo lo que es verduras, carne y fruta, ahora ya no sabe qué comprar, si fruta o verdura", dice a La Silla Rota afuera del mercado, mientras carga la bolsa de su mandado.

Aprovecha para quejarse de que la fruta, aparte de cara, ya ni siquiera tiene el sabor de antes.

"Supongamos en los melones o papayas ya no es la misma consistencia del sabor. No sé en qué consiste, si de cómo la siembran, el cuidado que le dan, la cosecha, pero he sentido eso y aparte está la situación difícil de la pandemia y todo lo caro", añade.

Este lunes acudió al mercado de la Álamos, pero cuando puede mejor va al de las colonias vecinas: la Postal o la Obrera, que son menos caros, considera. En su opinión, lo que más ha aumentado de precio es la carne, luego la verdura. Sobre el precio del limón, que está entre 60 y 80 pesos, dice que depende la variedad.

"Hay puestos que tienen una fruta muy bonita, pero es carísima", observa.

SE RETROCEDIÓ A LOS AÑOS 80

La alta inflación y la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en la segunda mitad del 2021 sugieren que la economía mexicana atraviesa una estanflación, situación que no se veía en México desde la década de los 80, de acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis de Grupo Financiero Base.

Explicó que la caída trimestral del PIB de 0.1% durante el cuarto trimestre fue debido al desempeño de las actividades terciarias (servicios y comercio) que se contrajeron a una tasa trimestral de 0.7%. Por su parte, las actividades primarias crecieron a una tasa trimestral de 0.3% y las actividades secundarias (industriales) crecieron 0.4%.

"México no ha terminado de recuperarse. Se estima que terminará de recuperar el PIB total hasta 2024 y el PIB per cápita hasta 2036. Esto es porque cayó 8.38% en 2020 y el efecto rebote del 2021 no fue suficiente para resarcir la caída", dijo.

Por su parte el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, explicó que los tres criterios a estudiar para determinar la existencia de una recesión son los siguientes:

-Duración: La caída en actividad económica debe ser de por lo menos 6 meses (de allí viene la idea de dos trimestres)

-Profundidad: Debe de ser una caída relativamente significante. La medición del PIB es mediante la inferencia estadística, por lo que tiene cierto grado de error estadístico, una tasa de -0.1% no es estadísticamente diferente a cero;

-Difusión: La caída en la actividad económica debe ser generalizada y no concentrado en pocos sectores

¿Duración? Definitivamente. ¿Profundidad? No queda claro. ¿Difusión? Tampoco queda claro, pues crecieron las actividades secundarias (aunque no mucho) y va disminuyendo el desempleo. — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) January 31, 2022

NO HAY VENTAS NI TRABAJO

Aparte del aumento de los precios, Beatriz Sánchez –nuestro testimonio– agrega que la situación económica se ha puesto más cuesta arriba porque no hay trabajo y eso incluso pega a las personas como ella, que venden productos de catálogo.

"Las ventas han bajado, eso es una cadena que se sigue y contribuye y no hay dinero que se esté moviendo y por eso es el incremento de precios y creo que mucha gente que ve que todo es muy elevado ahorita", explica, de manera sencilla el paso de la economía.

Como no hay dinero, la gente no le hace pedidos, lamenta, y ya extraña al 2020 porque el año pasado había más dinero fluido.

"Ahorita no, la gente prefiere comer, y aparte la cuesta de enero es más (pronunciada), entonces la gente da prioridad a otras cosas, como pago de servicios y si no paga eso le cancelan ciertos servicios. Entonces mucha gente dice ahorita no, ahorita no, entonces quién sabe cuándo sea menor el problema. Cada año es más difícil la situación", reitera.

Al preguntarle si siente que el poder adquisitivo de su monedero ha disminuido, responde sin dudar que sí.

No hay dinero que alcance. Siempre (la situación) cambia cada año, está bien, pero ahorita ha sido más difícil porque vivimos casi al día y evitando comprar cosas innecesarias o restringirnos más, no es como antes

Otra señora, doña Paty, también se quejó del aumento de precios, en especial de la carne. "Ha subido mucho", y de otros productos que suben y bajan imprevisiblemente, como es el caso del huevo. Recuerda que además la tortilla en algunos sitios ya está en la antesala de los 20 pesos.

¿IMPORTA SI HAY RECESIÓN?

Adrián de la Garza, economista en jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex dijo: "Me parece ocioso discutir si estamos en recesión o no. Nada sustantivo cambiaría si el crecimiento trimestral fuera 0.0 o 0.1% en vez de -0.1%. El punto toral es la atonía general de la demanda interna, la falta de inversión, la tremenda debilidad de los servicios".

Con de la Garza coincidió la economista Valeria Moy, "Pronto empezará la discusión de si es recesión o no. Al final del día, los datos son los mismos, dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas"

Por su parte, Pablo López Sarabia, economista y profesor del Tecnológico de Monterrey explicó que lo que hay es "estanflación": bajo crecimiento con alta inflación.

El investigador destacó como mala combinación, inflación alta e incertidumbre por nueva variante de la covid-19. "Se mete un freno a la recuperación, la gente que iba a restaurantes ya no va, los que tenían pensado viajar ya no lo hacen".

De las 50 economías más grandes del mundo, México se ubica en la posición 44 en recuperación, solo por encima de Japón, Filipinas, España, Tailandia y Malasia, que son las que muestran mayor rezago en la comparación de su PIB prepandemia (con datos al tercer trimestre del 2021, último dato disponible para todos los países).

La lenta recuperación de México se debe principalmente a que México ya venía en declive previo a la pandemia, con el PIB contrayéndose 0.17% en 201; no se dieron estímulos fiscales que detuvieran la caída del PIB y sentarán las bases para una rápida recuperación y las disrupciones en las cadenas de suministro, especialmente en la industria automotriz.

Además, hay cautela y baja movilidad por rebrotes de la pandemia ante nuevas variantes, así como incertidumbre causada por iniciativas y reformas en México, las cuales frenan el crecimiento de la inversión fija.

El consumo, el cual representa cerca de una tercera parte del Producto Interno Bruto del país, aún no logra recuperarse por completo de la crisis económica de la pandemia de la covid-19.

La inversión también tiene estancamiento en el sector de la construcción, que al mes de octubre se ubicó en 3.97% por debajo del nivel pre pandemia y 20.37% por debajo del máximo histórico registrado en julio del 2008. Dentro del sector constructor, la actividad más débil es la de la construcción no residencial, que muestra un rezago de 6.04% respecto a febrero 2020 y de 32.46% respecto al máximo de noviembre de 2011.

Hacia el 2022, se espera que las exportaciones continúen siendo el principal motor de crecimiento para la economía mexicana, estimando un aumento anual en las exportaciones, cercano a 5.3%.

El estimado de personas afectadas laboralmente por la pandemia disminuyó de 6.38 millones a 2.65 millones (-58%), lo que significó una recuperación de 88% respecto del máximo de afectados estimado en 21.73 millones en mayo de 2020.

¿Y LA INFLACIÓN?

En diciembre del 2021 la inflación general se ubicó en una tasa anual de 7.36%, siendo la mayor al cierre del año desde el 2000, cuando la inflación anual se ubicó en 8.96%.

Las presiones inflacionarias durante el 2021 se debieron a la siguiente combinación de factores. En 2020, se registró el impacto inicial de la pandemia de la covid-19, la caída de la actividad económica y una menor demanda de varios grupos de bienes y servicios.

Además, en diciembre del 2021, la inflación no subyacente se ubicó en 11.74%, su mayor nivel desde 2017, presionado por los precios de las frutas y verduras que subieron a una tasa anual de 21.73% y los energéticos, a una tasa anual de 11.50%. Los incrementos en precios de alimentos se debieron a una mayor demanda, pero también al deterioro en condiciones climatológicas que afectaron su producción.

A pesar de que en 2021 la inflación anual se ubicó en 7.36%, al interior del INPC, el 71% de los genéricos mostraron al cierre del año una inflación anual superior al 4%.

