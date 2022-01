Echeverría mandó al ejército a "romperle la madre" a Lucio Cabañas: Glockner

Luis Echeverría Álvarez fue quien, como presidente de México, dio la orden directa al Ejército de acabar con Lucio Cabañas, luego de que secuestró al senador y candidato a gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, el 30 de mayo de 1974.

Así lo reconoció el propio exmandatario al investigador Fritz Glockner, cuando lo entrevistó en 1997 para su libro Los años heridos. La historia de la guerrilla en México.

"Con el secuestro de mi amigo Rubén Figueroa, la familia quería pagar el rescate de 50 millones, les dije que no había que pagar ni un peso. ´No voy a liberar a ningún otro preso como había pasado con los otros secuestros´, y entonces me organicé y mandé al ejército a romperle la madre a Lucio Cabañas", le reconoció entonces el expresidente, recuerda Glockner en entrevista con La Silla Rota.

LA ORDEN ERA EXTERMINAR

La información complementa la que dio a conocer el 30 de junio de 2002 en El Universal el periodista Jorge Ramos Pérez, quien reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó el operativo para "capturar" o "exterminar" al grupo guerrillero.

El reportero publicó entonces imágenes de documentos que dan cuenta de la persecución que comenzó apenas fue rescatado Figueroa.

"El 10 de septiembre de 1974, dos días después de que Figueroa fue liberado por militares, Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa, envió al presidente Luis Echeverría una misiva en la cual le informó sobre las acciones posteriores al rescate de Figueroa", cita una carta enviada al mandatario federal en 1974.

"Ordené al Mando Territorial continúe las operaciones hasta lograr la captura o exterminio del resto de los gavilleros, informando a esta secretaría sobre el particular", escribió el general, que falleció en 1977, cuando aspiraba a ser gobernador de Baja California, precisamente por recomendación de Echeverría, pero ya en el gobierno de su sucesor, José López Portillo.

La cacería duró alrededor de cuatro meses, hasta que Cabañas cayó acribillado por el Ejército.

ECHEVERRÍA, ARTÍFICE DE LA GUERRA SUCIA

Al preguntarle a Glockner el papel de Echeverría en el periodo de guerra de baja intensidad contra movimientos sociales y armados de los años 70, cuando fue presidente, su respuesta es que el exmandatario –quien este 17 de enero cumplió 100 años– fue un protagonista.

"El gran artífice de la guerra de baja intensidad es ni más ni menos que Luis Echeverría Álvarez. Debido no solo a que se trató de la represión como tal, sino que tuvo que ver con el asesinato, la desaparición forzada, la tortura como método de interrogación y mantener estas atrocidades, colocar en una fachada al museo del horror de bondad, ya que tenía que ver con el control de la información y aparentar hacia el exterior que todo estaba a toda madre y que México era el paraíso, el edén de los perseguidos de la izquierda latinoamericana. Aparentar que en México todo mundo tenía una embajada en donde poder salvar la vida, menos los mexicanos", dice el historiador.

Glockner, quien también escribió el libro Memoria roja, comparte que Echeverría le dio la declaración cuando realizaba su libro Los años heridos, sobre la izquierda radical, que se conoce como guerrilla mexicana. "He estudiado lo que tiene que ver con la guerra de baja intensidad, que muchos dicen es sucia".

Fritz Glockner durante la FIL Zócalo 2021 (Fotografía: Twitter @Brigadacultural)

LA ENTREVISTA

Recuerda que solicitó una entrevista con el expresidente en 1997, y aunque esperaba una negativa, se la otorgó. Lo recibió un jueves a principios de septiembre de ese año en su oficina, en un espacio que parecía consultorio del Seguro Social, con mucha gente en la sala de espera, gente humilde con cajas de naranjas y otras cosas por el estilo. No lo hicieron esperar más allá de 15 minutos y cuando pasó a su oficina vio un escenario curioso, ya que había tres mesas de trabajo y en cada una había gente, continúa el escritor.

"Me dice ´joven Glockner, buenas tardes ¿para qué soy bueno?´. Me sienta en una salita con mucha gente alrededor y le explico el motivo de mi entrevista, sobre su sexenio y cómo enfrentó su gobierno la insurgencia radical revolucionaria de esos años.

Luis Echeverría, 1998 (Fotografía de archivo: Cuartoscuro)

"Me contesta, ´no, no, joven Glockner, ese es un tema larguísimo, cómo cree que lo vamos a resolver ahorita, no, no, no, lo voy a invitar a comer y le contaré´. Pensé que me estaba mandando al carajo. Le hice 4 preguntas rápidas, con la intención de registrar que tuve acceso a este individuo represor. Él dijo que no tenía tiempo, pero que me iban a llamar para comer y platicar juntos", dice.

Como no tenía altas expectativas, incluso quedó satisfecho de las no respuestas que obtuvo ese día. Pero al siguiente lunes recibió otra llamada, para avisarle que al sábado posterior tendría un encuentro al mediodía en casa del expresidente en San Jerónimo, para comer y también para platicar del tema.

"Viajé de Puebla a México, llegué a su domicilio ese día y ya no había la multitud, pensé que íbamos a estar con alguien más, pero no. El Estado Mayor Presidencial me recibió, en el jardín él apareció todo desaliñado, con un suéter deshilachado de rayas rosas, con sus pocos pelos parados. Me hizo sentar, me dejó encender mis dos grabadoras que eran de casetes porque cuando entrevistabas a alguien, luego no te dabas cuenta de que se te acababan.

"Cuando empezó la entrevista me dijo ´joven, para entender este tema hay que hablar de la historia de México, fíjese que en 1321 los aztecas... y me cuenta la historia como si yo fuera un tonto. Entonces busqué hacerle preguntas capciosas, para desarticular su narrativa, pero se siguió de largo", describe la escena.

Así pasaron dos horas en las que los casetes continuaron grabando. Pero en un momento de la perorata del expresidente, Glockner dice que aprovechó para preguntarle si la seguridad del Estado mexicano no se había visto amenazada en agosto de 1974 cuando por un lado estaban secuestrados en la sierra de Guerrero Rubén Figueroa, en Guadalajara, Jalisco su suegro Guadalupe Zuno, el padre de la compañera Esther y en Acapulco y la millonaria, acaudalada guerrerense, Margarita Saad, dueña del hotel Las Brisas [por quien no se pagó rescate y fue asesinada por el Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas].

"En su escritorio usted está recibiendo la información de los secuestros, ¿no se vio la seguridad del Estado amenazada?, le pregunté a Echeverría", añade Glockner. "Inmediatamente me minimiza y me dice ´claro que no´. Y en eso suelta las respuestas que no hubiera imaginado".

Al escuchar la declaración de que él mandó a acabar con Cabañas, el investigador supo que había valido la pena la larga charla, dice a La Silla Rota.

"Cuando yo escuché eso pensé ´ya chingué y ya valió la pena verle la cara a este genocida de mierda durante más de dos horas. Me permite comprobar que en México se aplicó una guerra de baja intensidad, no una guerra sucia, no una guerra limpia, no una guerra florida y que cuando el jefe supremo de las fuerzas armadas decide enviar a la tropa en busca de ir a aniquilar a un campesino armado, está provocando la guerra".

Considera que quizá le dio esa declaración porque le cayó bien a Echeverría, pese a que seguramente lo investigó y sabía quién había sido su padre, que tomó las armas con las Fuerzas de Liberación Nacional, y su abuelo Julio Glockner Lozada, quien hizo la reforma universitaria de la Universidad de Puebla en 1961.

"Estamos hablando de Luis Echeverría que fue oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, luego subsecretario de la dependencia, cuando fue secretario Gustavo Díaz Ordaz, luego encargado de despacho cuando Díaz Ordaz fue candidato y luego fue secretario de Gobernación, siendo director de la Dirección Federal de Seguridad Fernando Gutiérrez Barrios. Luego, Echeverría ya siendo presidente de la república nombró a Gutiérrez Barrios subsecretario de Gobernación, ignorando la acción política de Mario Moya Palencia como titular de la dependencia.

"Evidentemente estaba acostumbrado a saber quién estaba hablando con él. Con sus antecedentes en Gobernación y haber mantenido la generación de las estrategias del terror de Gutiérrez Barrios, tuvo que preguntarse quién era yo. Esto tiene que ver con que al final insistió que regresara a los 15 días a comer. Me enseñó su casa, el cuarto de sus regalos que le dieron como presidente, un jarrón chino, un tapete árabe, las obras de arte, un museo maravilloso. Evidentemente ya no alcé el teléfono. Ya no fui. Es obvio que hay que salir de la boca del lobo y ya tenía la declaración hermosa que se consigna en Los años heridos", rememora.

El libro fue presentado en 2020. Su intención era hacer el entramado real de lo que fue la guerra de baja intensidad y develar los nombres de los torturadores, de los autores intelectuales y lo que se ha ocultado y minimizado, y que ha generado otro tipo de idea de este país, explica.

Fritz Glockner (Fotografía: Especial)

ES MÁS GRAVE EL DELITO DE ECHEVERRÍA

Glockner compara a Echeverría con otros represores latinoamericanos, como son los generales Augusto Pinochet y Jorge Videla, quienes impusieron sangrientas dictaduras en Chile y Argentina, respectivamente, con un saldo de miles de muertos y desaparecidos, pero considera que el caso de Echeverría es más grave, porque no era militar.

"Realmente es doble el delito de Echeverría porque por lo menos Pinochet y Videla eran militares, el ejercicio del terror lo tenían fundado en su carrera y su actitud, lo hacían abiertamente y se jactaban de ello, pero curiosamente en México, Echeverría era civil, no vivimos bajo una dictadura militar y aquí se práctica primer vuelo de la muerte en América Latina en 1972. Vivíamos en un régimen civil".

Reconoce que sería muy difícil probar legalmente el papel de Echeverría en la guerra de baja intensidad, porque duda que haya una carta o documento firmado por él, mandando al titular de la Sedena a acabar con Cabañas como textualmente le dijo de manera oral.

"Eso sería una prueba, y en la prueba oral no puedes autoculparte por la declaración que me hizo a mí, tampoco es que sea parte de una probabilidad para ejercer un proceso judicial porque estamos hablando del mismo sistema político y judicial, evidentemente coludido.

"Pero no me cabe duda de que el juicio histórico ahí está y estoy muy feliz de que cumpla 100 años, porque espero que los fantasmas que construyó en este andamiaje del museo del horror, se le estén revirtiendo".

-¿Es el presidente con más sangre en sus manos?

-Total y absolutamente, en sus manos, en su conciencia, en sus pesadillas, es el que más ha generado actos, no es solamente del 70 al 76 que fue presidente, sino desde su función como subsecretario de Gobernación, en el sexenio de Adolfo López Mateos, cuando Díaz Ordaz era secretario de Gobernación. No solo ejerció el terror cuando fue el número uno del país sino siendo el número 2 y el 3 y hay que sumar muchos de los actos.

"Es el gran orquestador de la guerra de baja intensidad, donde jugaba un doble discurso, siendo simpatizante de Fidel Castro, luego trae a Salvador Allende a la universidad de Guadalajara [el 2 de diciembre de 1972] donde externa su discurso emblemático a la juventud, exactamente ahí cuando se generaba la confrontación entre estudiantes y la Federación de Estudiantes de Guadalajara [la única que no se solidarizó con los estudiantes de la ciudad luego del 2 de octubre de 1968]".

EL MÁS PERVERSO

Recuerda que con Echeverría se reanudan relaciones con la China comunista y traía el discurso del tercer mundo de ´arriba los pobres´.

"Claro, sabía simular y se generaba esta cuestión de matar, desaparecer, reprimir y por otro lado hacerse el liberal. Cuando hablo de perversidad imagínate que a ti te nombran secretario de Turismo, pues no vas a tener tiempo de saber dónde se guardan las escobas, pero si te nombran oficial mayor de Gobernación tienes la obligación de saberlo. Él sabía y conocía los sótanos de la represión, donde se hallaban todas las terminales nerviosas y qué músculo apretar para obtener reacciones y situaciones."

Luis Echeverría Álvarez (Fotografía de archivo: Cuartoscuro)

No duda en calificar a Echeverría de haber sido el presidente más perverso, pese a que pueda haber competencia con otros.

"Ha sido la costumbre pensar en Carlos Salinas como el gran perverso, en ver a Vicente Fox como ´el gran babas´, o a Felipe Calderón como el gran alcohólico, que desata la guerra contra el narcotráfico, pero como perversión, con actos de ubicar el golpe sin que deje moretón, la cachetada sin que se muestre, es Echeverría. Es el clásico golpeador de mujeres que madrea y luego compra el maquillaje para que no se vean los moretones y sale a hablar de que hay que ser feministas. Para mí ese es Echeverría Álvarez", concluye.













