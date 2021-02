"Echan llave" a datos sobre premios por rifa del avión presidencial

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) decidió reservar información sobre la entrega de los 20 millones de pesos a los hospitales ganadores de la rifa del avión presidencial.

De acuerdo al organismo, transparentar si el dinero fue entregado a las 13 unidades hospitalarias que resultaron como ganadoras es un secreto comercial y por lo mismo "debe ser clasificada como confidencial".

El Comité de Transparencia de Lotenal apeló al artículo 116 de la Ley General de Transparencia para confirmar la respuesta, sin embargo, el mismo artículo explica que se la confidencialidad aplica a los sujetos obligados cuando no involucren recursos públicos.

Lotería Nacional omitió detallar el origen del dinero de los ganadores de la rifa del 15 de septiembre.

Con el secreto comercial no hay un tiempo definido para reservar la información.

Los hospitales ganadores fueron dos de la Secretaría de la Defensa Nacional; tres del IMSS; dos del ISSSTE y seis pertenecientes a los servicios estatales de salud en Morelos, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México.

En el caso de los hospitales militares ganadores, el de Zona de Ixcotel, Oaxaca y el Regional en Torreón, según la Sedena, no existe información sobre comprobantes, documentos, oficios, o similares de la entrega del premio de la rifa.



E indicó que "luego de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría no se localizó evidencia documental" sobre facturas, notas de remisión o similares del dinero que pudo ser gastado y que cuyo origen fue el sorteo.

En Morelos, la unidad ganadora fue Hospital de Jojutla, pero hasta hace unas semanas, el hospital no había siquiera sido notificado sobre su premio por parte del INSABI y la Secretaría de Salud, por lo que aún no tenía recursos y, por ende, no se puede planear proyectos hasta no tener el dinero y su etiquetado.

El gobierno de Sinaloa fue el único que, después de un mes y medio de haber solicitado información, indicó que a través de una transferencia bancaria recibió 20 millones de pesos de la Secretaría de Administración y Finanzas el 10 de noviembre de 2020 para el Hospital Integral de los Servicios Estatales de Salud de San Ignacio, el cual resultó ganador.

De la cantidad recibida, hasta el 17 de diciembre de este año, los servicios estatales de Salud en el estado habían destinado un millón 966 mil 778 pesos a la empresa Rovicón para pagar el 30% de anticipo de los trabajos de construcción y rehabilitación de dicha unidad médica.

Los hospitales ganadores del ISSSTE, ubicados en Fresnillo, Zacatecas y Tampico, Tamaulipas, también desconocen el premio.

A decir del director del Hospital General de Tampico, Luis Miguel Rodríguez González, en una solicitud de información, no hay documentos o similares de la entrega del premio, la unidad médica no lo ha recibido por parte de alguna instancia o autoridad.Tampoco existen comprobantes, facturas o notas de remisión o similares del dinero pues, insiste en su respuesta, que no se ha recibido recurso alguno y "no se ha realizado ningún gasto".

En una situación igual está el Hospital de Fresnillo, Zacatecas, quién además de no localizar documentos que acrediten la entrega de recursos, sugirió turnar la respuesta al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

De parte del IMSS los ganadores fue el Hospital General de Zona en Tepic, Nayarit; el General Regional de Toluca, Estado de México; el Regional en Charo, Michoacán; ninguna unidad, de acuerdo al Instituto, ha recibido los 20 millones de pesos.

En Chiapas, la unidad triunfadora fue el Hospital General de los Servicios Estatales de Salud en Huixtla, al gobierno local se le solicitó información desde el 2 de enero de este año, sin embargo, aplazó la entrega de la misma hasta el 6 de abril.

En los demás casos como en Veracruz, Guanajuato y Estado de México, la información ha quedado pendiente a pesar de que se solicitó en diciembre de 2020.