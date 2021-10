Ebrard y Blinken sepultan la iniciativa Mérida

México y Estados Unidos anunciaron este viernes durante el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad el fin de la Iniciativa Mérida y el comienzo de una nueva alianza en materia de seguridad y combate al crimen organizado llamada “Entendimiento Bicentenario”.

"Se inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario", dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al comienzo de la reunión en la sede de la Cancillería mexicana acompañado de su homólogo estadounidense, Antony Blinken.

Los Gobiernos de México y de Estados Unidos se reunieron este viernes en la capital mexicana para rediseñar la estrategia de seguridad entre ambos países, basada hasta ahora en la estrategia militar de la llamada Iniciativa Mérida.

"Después de 13 años de la Iniciativa Mérida, ha llegado el momento de una nueva aproximación a nuestra cooperación en materia de seguridad", coincidió por su parte Blinken.

Acompañado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland, el secretario de Estado expresó que deben concentrarse "no solamente en reforzar las fuerzas del orden sino también la salud pública, el Estado de derecho y las oportunidades económicas inclusivas".

Sobre el nuevo Entendimiento Bicentenario, llamado así por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, el canciller mexicano dijo que "no es un acuerdo de cooperación cualquiera, es una alianza en materia de seguridad".





MÉXICO PLANTEA UNA ESTRATEGIA DE PAZ A EU





El gobierno de México dejó en claro a Estados Unidos que la prioridad de este gobierno no es ganar la guerra, si no la paz para los mexicanos.

Al iniciar el Diálogo de Alto Nivel con autoridades del gobierno norteamericano, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comentó que por años se ha se ha medido el combate a la inseguridad en México con el uso de la fuerza, por lo que es necesario cambiar de estrategia.

“El nuevo entendimiento en nuestros gobiernos, busca implementar una estrategia binacional que pueda traer paz a la región. Por muchos años el punto de vista de seguridad en México se había abordado desde el punto de vista que se medía sólo por el uso de la fuerza”.

En la reunión, en la que se encuentran presentes los secretarios de Estado de Estados Unidos, Antony John Blinken; del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)) Alejandro Mayorkas; el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, así como el canciller Marcelo Ebrard, Rosa Icela Rodríguez aseguró que este gobierno combate la inseguridad con programas sociales, así como escuchando a las personas.

“Por ahora, estamos combatiendo las causas que originan esa violencia con programas sociales, inteligencia y coordinación; escuchando a hombres y mujeres en sus pueblos, en sus municipios y comunidades. Como la primera mujer secretaria de Seguridad en México, he dicho que nuestro enfoque no busca ganar la guerra, busca ganar la paz y la tranquilidad de los mexicanos”.

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que la seguridad entre ambos países debe ser abordada en el respeto a la soberanía y las leyes de cada país para poder combatir delitos como tráfico de armas y drogas.

“La seguridad de México y Estados Unidos es un asunto binacional que siempre debe ser visto bajo los principios de soberanía y a las leyes de cada país. En ese contexto hemos trabajado de forma coordinada para lograr zonas más seguras en ambos lados, y debemos seguir así: juntos, para combatir problemas como el tráfico de armas, el lavado de dinero, tráfico de personas y de estupefacientes que tantas vidas cuestan por la pugna entre bandas criminales y las lamentables pérdidas debidas por las adicciones”.

Durante la inauguración de los trabajos, la funcionaria afirmó que la estrategia de seguridad de este gobierno incluye la detención de más de mil criminales objetivos prioritarios, el decomiso de dos mil 932 kilogramos de fentanilo; mil 314 kilogramos de heroína; mil 453 granadas y 24 mil 962 armas de fuego.

EL ARRANQUE DE LA REUNIÓN





La reunión de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos dio inicio este viernes con un desayuno en el que estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora decimos, México cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”, fue una de las frases de López Obrador para recibir a la comitiva estadounidense.

“Se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que ‘pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’, y ahora nosotros decimos ‘bendito México, tan cerca de dios y no tan lejos de Estados Unidos’”, señaló AMLO ante las risas de los presentes.

El secretario de Estado de EU, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general de la Unión Americana, Merrick Garland, llegaron a Ciudad de México para iniciar el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre ambos países y en medio de tensiones por el flujo inédito de migrantes haitianos.

Antes del arranque formal del diálogo en la Cancillería mexicana, el presidente López Obrador recibió a la delegación estadounidense en el Palacio Nacional acompañado de parte de su gabinete.

El mandatario mexicano expresó su "disposición de que haya cooperación para el desarrollo" y pidió que ambos gobiernos "sean respetuosos de nuestras soberanías".

"Considero que vamos a poder, junto, inaugurar una etapa nueva en nuestras relaciones", expresó López Obrador.

El presidente destacó que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, país con el que México comparte más de 3,000 kilómetros de frontera, y que el comercio global "demanda mayor unidad" e integración económica entre ambos países.

"Acabo de publicar un libro y ahí expreso que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable el que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones", dijo.

Destacó que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es "muy respetuoso", y recordó que el objetivo principal de su gobierno es "desterrar la corrupción", porque es la principal causa de la desigualdad y la violencia.

Por su parte, Blinken agradeció al mandatario el recorrido que el presidente hizo a los funcionarios estadounidenses por el Palacio Nacional.

"El trabajo que debemos realizar lo debemos de traducir en una transformación real con una responsabilidad compartida", expresó Blinken, quien destacó que Biden y López Obrador comparten una misma visión sobre la relación entre ambos países.

Si bien no estaba previsto abordar el tema migratorio, el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, estuvo en el encuentro.





