Ebrard pide a EU frenar los antagonismos; anuncia reunión de alto nivel

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció este viernes que México y Estados Unidos sostendrán una reunión de alto nivel para reforzar la cooperación que ambas naciones realizan en el combate del tráfico de armas y el trasiego de drogas que afecta a ambos países, ante la posibilidad de que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas.

“La semana entrante tendremos una reunión de alto nivel”, dijo, y preció que por parte del vecino país vendrá a México el procurador norteamericano, con lo que se podrá apuntalar la cooperación entre ambas naciones “basadas en el respeto”.

Ebrard dijo que en la reunión en la que tocarían los temas del tráfico de armas desde el vecino país a México y el tráfico de diversas drogas desde aquí al país del norte, ampliará la cooperación sin distracciones o protagonismos.

“A mayor cooperación (entre ambos países) mejores resultados”, apuntó el canciller mexicano durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

.@lopezobrador_ afirma que @realDonaldTrump ha hecho propuestas de cooperación para el caso de la familia #LeBaron y asegura que ha sido respetuoso pic.twitter.com/UW3Pv0Qm7T — La Silla Rota (@lasillarota) November 29, 2019

Destacó que la reunión tendrá como objetivo avanzar hacia la ampliación de la cooperación entre ambas naciones “porque lo que necesitamos ante las organizaciones es más cooperación mutua, no elementos de diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada, no nos va a servir”.

El próximo lunes se darán a conocer los detalles del encuentro con el procurador estadounidense, dice el canciller mexicano.

El presidente de EU, Donald Trump, anunció el pasado martes que designaría a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“He estado trabajando en ello desde los últimos 90 días. Esa designación no es fácil, implica todo un proceso y estamos en ello”, dijo al programa The O'Reilly Update.

La posible designación se daría después de la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón el 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora. Las tres mujeres y los seis niños que murieron en un ataque armado tenían nacionalidad mexicana y estadounidense. Las víctimas también solicitaron a la Casa Blanca la designación de los cárteles mexicano como terroristas.

ADELANTA AVANCES SIGNIFICATIVOS EN CASO LEBARÓN

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene avances significativos en la investigación del caso LeBarón, mismos que dará a conocer cuando lo considere pertinente.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que si el mandatario federal “encabeza la indignación de México respecto a estos trágicos hechos, entonces todos los instrumentos del Estado están al servicio de esclarecer lo ocurrido”.

“Tenemos la convicción y seguridad de que la instrucción del presidente se cumplirá y habrá justicia”, expresó el canciller mexicano al exponer la postura del gobierno federal sobre este caso en el que perdieron la vida nueve personas, tres mujeres y seis niños.

En este marco, Ebrard Casaubon destacó la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, y señaló que en la medida que hay más colaboración y esfuerzos hay mejores resultados, "estamos obligados a dar resultados y para eso hay que cooperar", dijo.

AMLO RECHAZA INTERVENCIONISMO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en apego a la Constitución Política de México, en su gobierno no se permitirá que personas armadas de otros países actúen en territorio nacional, pues “no queremos intervencionismo de ningún gobierno del mundo”.

“No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio”, expresó al reafirmar que México es respetuoso de la vida interna de los países “y eso queremos que se haga valer y lo vamos a hacer valer”.

El mandatario federal dijo que esta postura es un asunto que tiene que ver con la Constitución del país desde hace mucho tiempo, por lo que “no podemos violar nuestra Constitución, tenemos que apegarnos a lo que establece” la Carta Magna.

En ese sentido, López Obrador consideró que su gobierno podrá convencer al de Estados Unidos “de que podemos los mexicanos hacer justicia” en casos como el de Culiacán o el de los LeBarón, y que “queremos mantener siempre una relación de cooperación y respeto”.

REVELA CONVERSACIÓN CON TRUMP

El presidente López Obrador aseguró que la relación que tiene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es de respeto, y reveló que tras los hechos violentos y trágicos ocurridos tanto en Sinaloa como el asesinato de integrantes de la familia LeBarón en Sonora, le manifestó su apoyo y solidaridad.

“Es más, hasta les puedo decir que me dijo piénselo y si necesita, llámeme, entonces no le he llamado”, reveló.

Y pese a las declaraciones recientes del presidente norteamericano en el sentido de que el gobierno de EU podría clasificar como terroristas a los grupos criminales organizados de México, López Obrador lo consideró remoto.

“En el caso remoto se tomará una decisión que consideráramos afecte nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales, en el caso de que se tomara una decisión que consideráramos contraria al interés nacional, pero lo veo así, improbable”, añadió.

PROMETE EFICACIA ANTE VIOLENCIA

El presidente López Obrador afirmó que su gobierno demostrará a las autoridades de Estados Unidos que en casos de violencia como el de Culiacán o los LeBarón, las autoridades mexicanas actúan con eficacia, pues se aplica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

“Se está avanzando y se les va a demostrar a las autoridades estadunidenses de que no nos hemos quedado con los brazos cruzados o que somos incapaces o que no sabemos, nada de eso, desde el primer momento que se dieron estos hechos estamos actuando”, aseveró.

Vamos a demostrar, agregó, que estamos actuando con eficacia y que se está procurando hacer justicia en el caso de este crimen lamentable (de los LeBarón) como en todos. “Tenemos la ventaja de que actuamos con libertad, no tenemos relación con grupos de intereses creados, no hay asociación delictuosa entre autoridades y las organizaciones delictivas”, indicó.

“No va a haber ningún problema, no hay nada qué temer, el gobierno de Estados Unidos va a respetar la soberanía de México como nosotros respetamos la soberanía de Estados Unidos, no va a haber confrontación”, sostuvo.