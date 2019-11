Ebrard pide a EU frenar los antagonismos; anuncia reunión de alto nivel

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció este viernes que México y Estados Unidos sostendrán una reunión de alto nivel para reforzar la cooperación que ambas naciones realizan en el combate del tráfico de armas y el trasiego de drogas que afecta a ambos países, ante la posibilidad de que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas.

"La semana entrante tendremos una reunión de alto nivel", dijo, y preció que por parte del vecino país vendrá a México el procurador norteamericano, con lo que se podrá apuntalar la cooperación entre ambas naciones "basadas en el respeto".

Ebrard dijo que en la reunión en la que tocarían los temas del tráfico de armas desde el vecino país a México y el tráfico de diversas drogas desde aquí al país del norte, ampliará la cooperación sin distracciones o protagonismos.

"A mayor cooperación (entre ambos países) mejores resultados", apuntó el canciller mexicano durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que la reunión tendrá como objetivo avanzar hacia la ampliación de la cooperación entre ambas naciones "porque lo que necesitamos ante las organizaciones es más cooperación mutua, no elementos de diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada, no nos va a servir".

El próximo lunes se darán a conocer los detalles del encuentro con el procurador estadounidense, dice el canciller mexicano.

El presidente de EU, Donald Trump, anunció el pasado martes que designaría a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

"He estado trabajando en ello desde los últimos 90 días. Esa designación no es fácil, implica todo un proceso y estamos en ello", dijo al programa The O'Reilly Update.

La posible designación se daría después de la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón el 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora. Las tres mujeres y los seis niños que murieron en un ataque armado tenían nacionalidad mexicana y estadounidense. Las víctimas también solicitaron a la Casa Blanca la designación de los cárteles mexicano como terroristas.