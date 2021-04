Ebrard llama a países europeos a ir por autosuficiencia de vacunas en Iberoamérica

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, realizó un exhorto a los gobiernos de España, Portugal y Andorra a promover la autosuficiencia de vacunas contra covid en Iberoamérica, de acuerdo con El Heraldo.

"Me permito, y así me lo pidieron los compañeros de la Comunidad, invitar tanto España como a Portugal, Andorra, a los miembros de la Comunidad Iberoamericana a sumarse a este esfuerzo, a participar, a que hagamos causa común, porque en esencia, decía yo, ya vimos cuáles son los límites de las organizaciones multilaterales, y este, nuestro espacio latinoamericano, caribeño y, por qué no, iberoamericano, que hoy nos convoca, pueda proponerse que nunca más nos vuelva a pasar lo que estamos viviendo, y está en nuestras manos hacerlas", dijo en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Acusó que el mecanismo multilateral Covax ha fallado en la distribución equitativa de vacunas covid-19 a nivel mundial, pues solo ha entregado una décima parte de lo que se comprometió a entregar de vacunas a países.

"Ahora está muy muy lejos de las metas que nos animaron a la mayor parte de los países que formamos parte de COVAX, de hecho difícilmente rebasa del 10% total de las vacunas que se han distribuido en el mundo, lo cual es sorprendente, es decir, da cuenta del límite extraordinario y a veces trágico que tienen este tipo de iniciativas", afirmó.

Explicó que de las vacunas que ya han sido aplicadas en el mundo menos del 10% se han aplicado en América Latina y el Caribe.

"Hay 928 millones de vacunas aplicadas en el mundo, en América Latina solamente se han aplicado el 8.6% de esas vacunas, y además principalmente en cuatro países, de suerte que para ponerle un blanco y negro, les diría yo, bueno México tiene el día de hoy 20 millones de dosis, y más que decirles si fue exitoso conseguirlas y los esfuerzos que se han llevado a cabo para ello, reflexiono que el vecino del norte, los Estados Unidos han aplicado 200 millones al día hoy, y que en Iberoamérica, en el caso nuestro incluiríamos, al Caribe hay países como Haití que no se ha puesto no sé aplicado una sola vacuna", reveló.

cmo