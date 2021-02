Durazo y Conago cierran filas para definir línea de trabajo en seguridad

El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, definió la línea de trabajo con los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).

“En materia de seguridad, el reto es de diferente magnitud y amerita acciones coordinadas entre nosotros; además del diseño de estrategias por región”, advirtió.

Durazo precisó también que las entidades no deben limitar su participación en temas de seguridad, argumentó que son delitos de fuero federal y no común los que suceden. “No podemos cobijarnos en esa sutileza de fuero, eso no lo entiende la gente”, replicó.

“Hay que cerrar filas, no debemos perder tiempo”, advirtió el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Participo en la reunión de la @CONAGO_oficial, donde revisamos el avance de las Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz, junto con el Gabinete de Seguridad del @GobiernoMX. pic.twitter.com/fDey2VoQRF — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) January 14, 2020

Los mandatarios estatales fueron llegando poco a poco desde las 11 am y celebraron una reunión informal para encontrarse y saludarse. Allí, se encuentran ya la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de seguridad, Alfonso Durazo; y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, entre otros.

Cabe mencionar que la reunión, al ser convocada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, no se realizó en Palacio Nacional.

(Foto: Erika Flores)

Ayer La Silla Rota publicó que los 32 gobernadores se reunieron en privado con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y dejaron para este martes su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 18 de diciembre, un día después de que el gobierno federal exhibiera públicamente sus ausencias a las reuniones de seguridad de sus entidades respectivas, diez gobernantes panistas manifestaron su desacuerdo a las declaraciones del mandatario, por considerarse exhibidos frente a la opinión pública.

Esto llevó a una confrontación entre ambas partes. En aquella ocasión durante la reunión previa al Consejo que se celebró en Palacio Nacional, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, habló a nombre de los inconformes y exhortó al consejero Leonel Cota, a abordar el tema por considerar que se había roto el pacto de neutralidad política que tenían, en particular, en el tema de seguridad.

Así fue cómo surgió la reunión de la mañana del lunes, con la presencia de Durazo cuyo objetivo era reestablecer lazos de unidad con todos los gobernadores del país, principalmente los panistas.

Algunos de los asistentes, quienes solicitaron reservar su nombre, explicaron -sin ofrecer mayores detalles- que retomaron el tema con Durazo; de ahí que se acordó mejorar la coordinación entre ambas partes.

El titular de la Estrategia para la Paz de la SSPC, Jesús Valencia, adelantó a La Silla Rota que la importancia de las reuniones estatales y municipales de seguridad radica en que, a diferencia de sexenios anteriores, se les integra a la estrategia de seguridad en lugar de marginarlos.

Por su parte, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, sostuvo reuniones desde ayer lunes con gobernadores que llegaron a la Ciudad de México para participar en el encuentro de la Conago en materia de seguridad.

Sánchez Cordero se reunió ayer en privado con el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta.

También sostuvo reuniones, algunas de ellas la mañana de este martes, con los mandatarios de Veracruz y Campeche.