Durazo reconoce que no hay avances en seguridad

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el gobierno no ha cumplido en materia de seguridad durante el primer año de gobierno.

Según Durazo, uno de los motivos por los que no se ha logrado mejorar la seguridad es porque a nivel municipal y estatal se carece de instituciones de seguridad sólidas.

"Ha sido sin duda un reto importante no hemos conseguido todavía las metas que nos propusimos en los primeros seis meses, pero estamos consolidando los instrumentos que nos van permitir lograrlo, hemos modificado el marco jurídico que nos permite cerrar la puerta giratoria, tenemos desplegados a 60 mil elementos pero aspiramos la meta de contar con 80 mil elementos para fin de año. Aquí la dimensión de la institución es sumamente relevante porque a nivel estatal y municipal también los cuerpos de seguridad son insuficientes entonces queremos llegar a 80 mil elementos a fin de año y 150 mil en 2021 ese es el tamaño del reto que tenemos en materia de seguridad y la dimensión de una institución como la Guardia Nacional con 150 mil elementos no se crea, no se hace, no se logra de un día para otro eso es el reto en el corto plazo pero estamos trabajando este año tendremos 21 mil 170 nuevos reclutas y así 121 mil 170 cada año"

Al arribar a Palacio Nacional para el Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que el proceso de la Guardia Nacional va en camino, por lo que confía en el proyecto de seguridad nacional que se creó hace unos meses.

"Vamos avanzando porque contamos cada día con una mejor institución y con una mayor coordinación. Tenemos un respaldo presupuestal en materia de seguridad que no se había visto en muchos años con el propósito de consolidar precisamente a este instrumento, la Guardia Nacional, que es imprescindible para lograr resultados pero tengan en cuenta que inició su despliegue apenas el 30 de junio y inició su proceso legislativo de creación legislativo hace seis meses, es decir hace seis meses iniciamos apenas con esto y aprendemos en el templete a 60 mil elementos más o menos".

