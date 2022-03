¿Durazo pidió dinero a AMLO por WhatsApp? Esto pasó realmente

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que recibió un mensaje de WhatsApp del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidiéndole dinero y luego descubrieron que el mandatario había sido hackeado.

Ante cuestionamientos de la prensa sobre los audios de Alejandro Gertz Manero, el presidente comentó: "acabamos de recibir en la oficina un correo del teléfono del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidiendo un apoyo económico. Eso está de moda, es que le hackearon su teléfono. Sí (fue) WhatsApp".

Se revelaron en los últimos días unos audios del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en los que habla del caso de Alejandra Cuevas Morán, acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del servidor público.

En estas grabaciones, el fiscal presionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para generar un proyecto de sentencia que vaya en contra de la exesposa de su hermano y su hija, a quienes responsabiliza de su muerte.

En conferencia mañanera, López Obrador comentó que detrás del espionaje y de la presunta compra de aparatos de espionaje está una parte del "bloque conservador".

"Aprovecho para informarlo, porque puede que no sea cierto pero son capaces de todo, para sacar información de los celulares, no sé, porque no tengo experiencia en otras cosas, pero es sacar las memorias de los teléfonos, hackear", lanzó.

Agregó que su gobierno no espía y agregó que sus informantes son los choferes de los fifís, los chefs, meseros y todos los que le envían información.

(Luis Ramos)