Durante elección en Puebla, se formaban... pero para pedir antojitos

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 02/06/2019 10:12 p.m.

Puebla.- Enfrente de la casilla instalada en la Escuela de Artes y Oficios Sor Juana Inés de la Cruz, en la capital poblana, se veía una fila copiosa de personas. Al preguntarle a un funcionario electoral si era una casilla adjunta y si estaban formados para votar, se rió y dijo que en realidad era para pedir unos antojitos.

Esa fue la tónica de la jornada, con casillas con pocas personas para votar. En el primer reporte del Programa de Resultados Preliminares, con 429 de 522 casillas contabilizadas, -equivalentes al 82 por ciento que integran la muestra del PREP-la participación ciudadana fue de entre 31 y 33 por ciento, informó el INE.

La Silla Rota visitó otras casillas, una en Palacio Federal, otra en el Pasaje, al lado del Palacio de Gobierno, y una más en la escuela Himno Nacional, y en todas la participación era escasa. Eso era aprovechado por los funcionarios de casilla, que platicaban y bromeaban entre ellos.

En otros sitios no se veía movilización, y se registraron pocos incidentes. Graciela Zeferino, observadora de la Confederación Patronal de la República Mexicana, visitó la escuela de artes y oficios, y en un par de minutos salió. Dijo que no había encontrado irregularidades, y que en todo caso no preveía que fuera como el año anterior, cuando hubo brotes de violencia.

Posteriormente la Coparmex reportó que la mayor irregularidad fue la apertura tardía de casillas.

Esta elección, se celebró a menos de un año de la más reciente, debido al accidente aéreo el 24 de diciembre que le costó la vida a la gobernadora Martha Erika Alonso, que tenía 10 días de haber llegado al cargo.

Junto con ella murió su esposo, el senador y ex gobernador Rafael Moreno Valle.

A poco más de cinco meses de dicho accidente el morenovallismo se diluyó. A su vez, los incidentes que empañaron la elección pasada se redujeron.

Reporteros que vivieron el pasado proceso electoral recordaron cómo los reportes de violencia se repitieron durante toda la jornada de ese 1 de julio, donde hasta balazos hubo.

Este año la nota violenta corrió a cargo del regidor de la ciudad de Puebla por Morena, Roberto Eli Esponda, quien golpeó a una mujer que lo grabó a unos metros de una casilla electoral, cuando presumiblemente hacía compra de votos.

Aunque el funcionario se ha caracterizado por su agresividad, su ataque fue aislado y estuvo lejos de los balazos que se registraron el año pasado.

En las calles había tranquilidad y los incidentes con mayor mención por parte del INE fueron los intentos de personas que acudieron a casillas que no les correspondían.

Barbosa aventaja sin cuestionamientos

Barbosa, quien el año pasado perdió la contienda pero que se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en esta ocasión ganó con amplia ventaja y escasos cuestionamientos.

Después de su voto en su natal Tehuacán, adelantó que lo primero que haría en caso de ganar era besar a su mujer. Lo cumplió y en el mensaje que ofreció a medios de comunicación a las 18:30 horas, volteó y besó, feliz, a su mujer.

Aunque oficialmente faltaban los resultados oficiales, el exsenador perredista se declaró ganador, y las encuestas de salida avalaban su confianza.

En su mensaje a medios, al lado estaba la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien fue cuestionada por La Silla Rota por qué le dio prioridad a estar en Puebla, cuando también estaba la elección de Baja California, donde tenían amplias posibilidades de ganar.

"Está elección Miguel Barbosa ya la había ganado", aseguró, y remarcó que esta era una elección de reconocimiento y justicia para el ganador.

Durante la primera declaración ante medios de comunicación, Barbosa salió acompañado también por el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente.

También puedes leer: VIDEO: Barbosa se declara ganador en Puebla; Cárdenas rechaza derrota

Después de su discurso, en el que prometió que buscaría acercarse a sus rivales en la contienda, Enrique Cárdenas, candidato independiente postulado por el PAN, PRD y MC, y Alberto Jiménez, del PRI, hubo un momento en que un grupo de trabajadores intentó retirar el atril, que Barbosa usaba para recargarse, y casi consiguen su objetivo, pero él les preguntó para qué se lo llevaban y les pidió dejarlo.

Después se metió a una sala donde recibió reporteros y a personajes. Uno de los que hizo antesala fue el ex presidente del club de futbol Puebla, Emilio Maurer, ahora diputado local por Morena, quien amable esperaba su turno para pasar.

El vestíbulo del Crowne Plaza, donde Barbosa dio su mensaje. Era como aquellos rituales de antaño conocidos como el besamanos priísta, donde distintos personajes esperaban para felicitar al ganador de la elección.

Posteriormente, se tenía preparado el festejo en el Zócalo poblano.

Y para el día siguiente de la elección, sus planes eran comenzar a reunirse con presidentes municipales para ver aspectos como seguridad pública, pensar en gobernar a partir del 1 de agosto hasta el 2024 y dejar atrás la campaña.

LEA TAMBIEN Coparmex reporta compra de votos, riñas y acarreo en Puebla El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Puebla señaló que los acarreos se realizan en taxis y vehículos de plataformas de transporte

bl