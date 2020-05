Durante el confinamiento, 3 de cada 10 mujeres han sufrido violencia

El 85% reconoció que ha sido víctima de acoso sexual, mientras que tan sólo el 15% no ha sufrido acoso sexual. (Foto: Pixabay)

La violencia contra las mujeres en México ha aumentado durante el confinamiento derivado del coronavirus pues alrededor del 31% de las víctimas ha sufrido alguna agresión o violencia y 51% ha sido víctimas de la violencia emocional, de acuerdo con la encuesta Enkoll.

Sin embargo, siete de cada diez mujeres víctimas de la violencia no pidieron ayuda, principalmente porque pensaron que no las pueden ayudar.

A pregunta expresa ¿A partir de la pandemia por coronavirus, usted ha sufrido algún tipo de agresión o violencia en su hogar? El 31% de las mujeres encuestadas respondió que sí, mientras que el 69% dijo que no.

Ante esto, el 51% de las víctimas reconoció que recibieron violencia emocional, el 22% violencia económica, mientras que el 16% de las mujeres sufrió golpes y agresión física, y 11% violencia sexual.

Respecto a dichas agresiones, la encuesta de Enkoll informó que el 82% de éstas las ejercieron hombres y tan sólo el 18% mujeres.

Pese a la violencia ejercida durante el confinamiento, el 29% de las víctimas aceptó que sí pidió ayuda; el 33% de la ayuda se pidió a una dependencia u organización de gobierno, el 24% a conocidos o amigos, el mismo porcentaje represento a las mujeres que pidieron ayuda a familiares cercanos, mientras que el 12% y el 6% a las autoridades competentes y a vecinos respectivamente.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas, es decir, el 71% expresó que tras sufrir algún tipo de violencia no ha pedido ayuda por diversas razones, entre ellas, el 34% dijo que, no cree que las pueden ayudar, el 23% por pena, el 20% no lo cree necesario, el 15% por miedo a su agresor y el 8% por temor a que se burlen de la situación.

Asimismo, en el ejercicio de Enkoll el 32% de los encuestados dijo que durante el confinamiento por coronavirus la violencia en el país se ha vuelto más frecuente, el 53% consideró que sigue siendo igual, el 15% dijo que ha sido menos frecuente.

Por otro lado, el 67% de los encuestados consideró que tanto mujeres como hombres están expuestos a sufrir acoso sexual, el 31% cree que sólo las mujeres están expuestas a esta situación, mientras que el 2% comentó que los hombres.

En cuanto a lo anterior, el 85% reconoció que ha sido víctima de acoso sexual, mientras que tan sólo el 15% no ha sufrido acoso sexual.

Ante la pregunta ¿Por quién o quiénes ha sido acosado sexualmente?, el 62% comentó que este acoso lo han sufrido por personas conocidas, el 38% ha sufrido acoso sexual en la calle o transporte público, el 22% por compañeros de trabajo o escuela y el 20% por amigos o conocidos.

Mientras que el 15% por familiares cercanos y el 5% por su propia pareja.

La encuesta de Enkoll se realizó vía Facebook e Instagram a nivel nacional con mujeres de 15 años y más. Se realizaron 1,506 entrevistas efectivas, del 16 al 19 de mayo de 2020.

(María José Pardo)