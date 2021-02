“Duermo mal y sueño con el covid”; miedo al virus eleva insomnio 30%

Adriana lleva años de padecer intermitentemente insomnio. Una de las causas es la menopausia asociada a su edad. Pero el surgimiento de la pandemia por covid ha agudizado el problema.

“En medio de este encierro, me pasa que no puedo dormir aunque tenga sueño. Me estoy acostando alrededor de las 2 de la mañana y eso aún con poco sueño. Simplemente no puedo dormir. Tomo tés y he pensado en tomar melatonina, que ya la ginecóloga me había dicho que podía tomar sin problemas, pero la verdad no la he comprado”, dijo.

Incluso, hace unos días pasó una noche sin dormir.

“El otro día pasé la noche en vela total. Emilio (su pareja) se levantó y ya me fui a acostar hasta las 6 de la mañana”, compartió con La Silla Rota.

“Y pues luego estoy cansada y no ‘carburo bien’, pero bueno”, expresó, resignada.

Cuando duerme poco o no lo hace está cansada a lo largo del día y tarda en arrancar. Reconoció que también el hecho de trabajar en casa desde marzo, con la Jornada de Sana Distancia, hace que esté más al pendiente de su computadora, más que en la oficina.

Adri no está sola en su falta de horas de sueño. Antes de la pandemia, 5 por ciento de los mexicanos sufrían de insomnio, uno de los trastornos del sueño registrados. Pero con la covid el insomnio creció entre 30 y 40 por ciento, afirmó la doctora Yoali Arana Lechuga, especialista en el tema y responsable del área clínica del Centro del Sueño y Neurociencias, asociado a la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

Entrevistada por La Silla Rota, la experta explicó que los trastornos de sueño, no solo el insomnio, sino los ronquidos, las pesadillas y la restricción voluntaria de sueño ya eran considerados una epidemia, pues antes de la pandemia los padecimientos en conjunto los tenía un 30 por ciento de los mexicanos.

“Ya hablábamos de epidemia de sueño desde antes de la pandemia, imagínese ahora que 30 por ciento tenga síntomas de trastorno de sueño que se manejaba antes de la epidemia, es muchísimo. Es de insomnio, ronquido, restricción voluntaria de sueño, los que se desvelan por trabajo o actividades recreativas. De insomnio era de 5 por ciento y está creciendo entre 30 a 40 por ciento”, afirmó.

AUMENTAN INSOMNIO Y PESADILLAS

Adri cuando logra conciliar el sueño tiene pesadillas y son relacionadas con el coronavirus y su trabajo, compartió.

Las pesadillas también se han extendido entre la población mexicana, afirmó Arana.

Con la pandemia aumentaron las quejas por insomnio y depende de varios factores. Uno es la falta de horarios estables. El sueño es muy dependiente de tener horarios estables tanto para acostarse como levantarse porque de lo contrario se modifican los ritmos biológicos como el sueño pero no es el único, explicó la doctora.

“Muchos ritmos biológicos están entre ellos sincronizados y una variable que los afecta o modifica es el sueño, entonces al no presentarse de la manera adecuada en los horarios adecuados pues otros procesos biológicos como la temperatura, la liberación de hormonas y algunos neurotransmisores se ven importantemente afectados. Por ejemplo la digestión, no es lo mismo hacerla a las 3 de la mañana que se acaba de cenar ahora que no tenemos horarios, que a las 8 de la noche. La falta de horarios es uno de los principales factores que está afectando el sueño”, afirmó.

Otro factor es el estrés y la ansiedad. “La gente está cada vez más teniendo miedo a esta pandemia, a lo mejor al inicio era una postura muy distinta a la que tenemos en este momento al que estamos ahora”.

Recomendó estar informados pero no estar todo el día pendientes de las noticias porque además se expone uno a las informaciones falsas que pueden contribuir al pánico. Sugirió establecer un horario fijo y evitar ver videos catastrofistas una y otra vez.

“El hecho de estar atendiendo las noticias genera reacción de estrés, y cuando nos estresamos liberamos cortisona, se trata de la misma hormona que nos despierta en la mañana y una persona estresada difícilmente va poder dormir, se va a despertar mucho por la noche. Es muy importante controlar el estrés y la ansiedad propia de la pandemia”.

Recordó que luego del sismo de septiembre de 2017 se vivió una situación similar con el estrés postraumático y miedo a salir a la calle, pero sí hay cosas distintas.

“La gran diferencia es que en el terremoto murió gente ese día y nos enteramos y ahora el estrés está más mantenido y estamos en la incertidumbre de a quién le va a pasar, incluso si me va a pasar a mí y eso es una diferencia”.

Arana indicó que si a pesar de estabilizar los horarios y dejar de estar sometidos al estrés de estar bombardeado de noticias, el insomnio permanece, lo recomendable es pedir ayuda profesional. Aseguró que las mujeres de entre 25 y 55 años son las que más recurren a ello, lo que no significa que sean las que más tienen el problema.

“Un llamado a la población es que si tienen insomnio modifiquen los hábitos relacionados con el sueño, tengan horarios adecuados, no los activemos por gusto con ejercicio ni sustancias por la noche, evitemos estar mucho tiempo acostados en la cama, eso genera mucha ansiedad. Evitemos ver el reloj durante la noche pero si lo hacemos eso y permanece entonces busquemos ayuda, porque además el sistema inmunológico se deprime si no dormimos adecuadamente. Estamos justamente ante un problema de salud en el que debemos tener una inmunidad fuerte, intacto para que nos pueda defender en caso de que nos contagiemos del virus y desgraciadamente uno de los factores que más afecta el sistema inmunológico es la supresión o privación de sueño”, advirtió.

“Si uno no duerme bien es más fácil que cualquier proceso infeccioso ya sea viral o de bacteria nos afecte o desarrolle. Hay muchos estudios de cómo la gente que es infectada por el virus de la gripe común y que ha dormido menos de 7 horas. Hay cientos de experimentos que demuestran que si no dormimos bien la noche anterior es suficiente para que ya mi cuerpo empiece con el proceso de deterioro del sistema inmunológico y este más vulnerable a cualquier enfermedad”, concluyó.

