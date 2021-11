Dueños de Oxxo, Bimbo e Iberdrola no quieren dejar de robar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó una vez más contra los dueños de empresas como Iberdrola, Oxxo y Bimbo para enviarles el mensaje de que deberían estar arrepentidos y ayudar a impulsar la industria eléctrica nacional. "Hicieron grandes negocios, todo esto al amparo del poder público", dijo a las compañías.

Una vez más, el titular del Ejecutivo federal defendió su reforma eléctrica desde Palacio Nacional e hizo señalamientos contra empresas españolas y mexicanas.

"No quieren dejar de robar. ¿Qué es lo que hizo Iberdrola y Claudio X. González y el señor (José Antonio) Fernández de los Oxxos y los de Bimbo? Les debería de dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, sólo con el afán de lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima", aseguró el presidente López Obrador en conferencia mañanera

El mandatario mexicano expuso que dueños de Oxxo mandaban en México y pagaban tres veces menos por la luz que lo que paga una familia en México.

"Había un presidente, habían diputados, senadores, pero había un grupo que dominaba, eran los dueños de México, o se creían los dueños de México; entonces ese grupo, esa oligarquía, grupo compacto le llamó (Carlos) Salinas, pues vivía colmado de atenciones y de privilegios. No pagaban impuestos y ellos mandaban en el gobierno", afirmó el presidente.

Por otra parte, criticó a los empresarios que construyeron los gasoductos en el sexenio pasado. "Contratan los gasoductos, con precios cuotas, elevadísimas, 3.4 veces más del costo del mercado con cargo de la Comisión Federal de Electricidad y a los 20 años los gasoductos no pasan a formar parte de la Comisión Federal de electricidad (...) Eran atracos", lanzó.





Y SE LANZA CONTRA "LOS DE ARRIBA" DE ESPAÑA DE ACTUAR COMO HERNÁN CORTÉS





El presidente López Obrador acusó a "los de arriba" de España de comportarse aún como el conquistador Hernán Cortés, al recordar el saqueo y robo que hicieron del patrimonio de México.

"Los de arriba (de España) son como cuando vino Cortés y nos invadieron, desde que llegaron se quedaron con el tesoro de Moctezuma", manifestó.

El presidente hizo estas declaraciones al recordar presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante gobiernos anteriores.

En particular, nombró compañías del sector energético y de la construcción que hicieron contratos con las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Todas españolas, yo no sé por qué tanta complacencia con los españoles, me refiero con los de arriba de España, con el poder", expresó el mandatario, quien reconoció en septiembre pasado que "es sabido que no son buenas las relaciones con España".

En particular, López Obrador ha criticado la negativa de la monarquía española a ofrecer disculpas a los pueblos indígenas de México por los abusos cometidos durante la conquista como él pidió para este 2021, cuando se conmemoran 500 años de la efeméride, rebautizada como "resistencia indígena".

El mismo Bernal Díaz del Castillo, que escribe la ´Historia verdadera de la Nueva España´, señala que pasaba el tiempo y se iba reduciendo el tesoro, o sea, se lo iban robando entre ellos mismos (los españoles)", comentó.

Pero el mandatario también ha acusado a las empresas españolas de aún ver a México como "tierra de conquista y saqueo", en particular tras la reforma energética de 2013 que abrió el sector a los privados.

"Esa mentalidad es la de todavía algunos de los de arriba, de los potentados, no del pueblo español, que es un pueblo trabajador, progresista, que merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración", sostuvo.

El presidente también criticó las recientes prácticas en España de exlíderes políticos que después trabajan en empresas energéticas.

"De allá vino también eso, de que terminaban en el Partido Popular (PP) o en el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y pasaban a las empresas, expresidentes, por eso aquí empezó a verse normal", denunció.

NARRA ANÉCDOTA PARA CRITICAR A CLASE MEDIA EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN

El presidente López Obrador reiteró una anécdota en la mañanera en la que una mujer de clase media acude enojada a vacunarse contra la covid-19, a diferencia del pueblo agradecido.

"Por el bien de todos, primero los pobres. Que además hay algo adicional, la gente humilde es muy agradecida, es muy buena. No se siente sabionda, actúa con humildad. Al otro día decía yo que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo, pero llega el centro de vacunación molesta.

"Ya la atienden: '¿cuánto tiempo va a durar?', '¿qué vacuna es?', 'no quiero la donde me vayan a meter ese chip comunista eh', 'apúrese', '¿por qué se tardaron tanto?', 'tienen la obligación de vacunarnos, es nuestro dinero, son nuestros impuestos'. Y ahí van y ya la vacunan y ni siquiera dan las gracias", narró el presidente.

"Una gente humilde aún sabiendo que es dinero del presupuesto y que es una responsabilidad del gobierno, de los servidores públicos vacunarlos, va en silencio, con humildad, lo vacunan 'muchas gracias, muchísimas gracias'. Y gracias y gracias, y bendiciones", expuso en el otro caso.

"Y ojalá y entre más arriba estemos en la escala social, en la escala económica, no olvidemos la humildad. Es más, pensar que el poder es humildad", remató.





INSISTE EN PROMOVER REVOCACIÓN DE MANDATO





El presidente López Obrador insistió en promover la consulta de revocación de mandato que se realizará en 2022. Dijo que ya consultó y sí puede hablar de este tema, en cuando no llame a votar porque él siga en el poder.

"Ya revisé, o se hizo la consulta, y puedo hablar de la revocación de mandato, nada más sin pedir que voten por mí. Eso sí estaría mal y no es esa mi intención", dijo el presidente, quien agregó que sus adversarios pedirán a la población que no participe en este ejercicio.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió recientemente que el presidente está imposibilitado por ley para opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato.





