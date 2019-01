"Dudo de la autoridad del EZLN": Mireles

REDACCIÓN 02/01/2019 09:45 p.m.

José Manuel Mireles Valverde, exdirigente de los grupos armados de autodefensas en Michoacán, arremetió en redes sociales contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al dudar de su autoridad moral y recriminarle que en ningún momento recibieron en aquella entidad su solidaridad ante los momentos de violencia por parte de grupos criminales.

Dudo d la autoridad moral del mov. zapatista; después del 94 jamás estuvieron ahí โ€”ni de dicho, ni de hechoโ€” donde se derramó sangre en el país. En Mich ni su solidaridad recibimos. Una lástima que líderes lucren pretendiendo hacer ver que los indígenas están en contra del cambio — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) 3 de enero de 2019

En diciembre de 2018 Mireles Valverde estuvo en el evento "Acuerdo por Morelia", organizado por el ayuntamiento de la capital del estado; allí subrayó que es "asesor personal del presidente Andrés Manuel López Obrador", e incluso agregó que estaría "en todas las secretarías (...) así es que me van a ver en derechos humanos, me van a ver en seguridad, pero no tengo oficina".

Los 25 años del EZLN en 25 puntos

El ex dirigente de autodefensas estuvo casi tres años en prisión, el 11 de mayo de 2017 un juez federal le concedió la libertad luego de que pagara una fianza de 30 mil pesos, bajo la condición de no salir del país.

Al cumplirse 25 años del alzamiento del EZLN en Chiapas y de que revelaron la creación de una red de resistencia ante proyectos como el Tren Maya, Mireles subrayó en su cuenta de Twitter que es "una lástima que líderes lucren pretendiendo hacer ver que los indígenas están en contra del cambio".

LEA TAMBIEN "No permitiremos construcción de Tren Maya": EZLN A 25 años de su levantamiento, el EZLN advirtió al gobierno de López Obrador que defenderán la naturaleza

LEA TAMBIEN "Nadie me va a cucar", responde AMLO sobre dichos de EZLN "Aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta, amor y paz", dijo el Presidente sobre el rechazo expresado por el movimiento zapatista al Tren Maya

mlmt