Dudan padres de niños con cáncer de promesas de Salud

La Secretaría de Salud no firmó el acuerdo que pedían los padres de niños con cáncer para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos en todo el país, aunque les permitieron ver los fármacos que hay en este momento para distribuir en el Sector Salud.

El encuentro de más de tres horas fue encabezado por Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, quien indicó a las familias que el desabasto se debió a que hubo escasez a nivel mundial y a que aumentaron los precios.

Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud no firmaron el acuerdo de nueve puntos que plantearon los padres de niños con cáncer, el cual se había pactado desde que decidieron levantar la huelga de hambre que tenían afuera de la dependencia.

Israel Rivas, representante de los padres, dijo a La Silla Rota que no firmaron el acuerdo, pero que llevaron a un grupo de padres a ver los medicamentos que hay en existencia, que cubren sólo la demanda para los siguientes 15 días.

Los funcionarios de Salud les indicaron que a finales de junio va a comenzar el abasto continuo de los medicamentos. Las familias, quienes llevan desde finales de 2018 exigiendo que no falten los fármacos para las quimioterapia de los menores, señalaron que están abiertas reunirse con las autoridades dentro de 8 o 10 días para ver los avances.

Rivas Bastidas, quien es padre de Danna que tiene leucemia linfoblástica aguda, expresó tras el encuentro: Nos llama la atención que no quisieron suscribir el documento, (dijeron) que después. Yo creo que no quisieron firmar el acuerdo porque no se quieren comprometer a algo que saben que no pueden".

Las familias proponen un acuerdo de nueve puntos que buscan que firme el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, o el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Algunos de los temas que exigen en el documento es que haya abasto suficiente y continuo de quimioterapias y medicamentos para los hospitales públicos del país que atienden a menores con algún tipo de cáncer y que se implementará un mecanismo para que haya un flujo continuo de los fármacos.

En la reunión, Pedro Flores les garantizó que habrá abasto suficiente de estos fármacos hasta final de año y que se implementarán mecanismos para detectar en tiempo real cuando falte algún tratamiento en cualquier hospital del país.

Explicó que a raíz de la pandemia de covid-19 se redujo el intercambio aéreo entre países y se frenaron en parte las cadenas de producción de estos medicamentos, factores que han implicado un retraso en el suministro de medicamentos adquiridos.

El funcionario indicó que en los meses de abril y junio se efectuaron compras de medicamentos para cubrir el abasto de lo que se requerirá hasta finales de año, a fin de garantizar los fármacos para las instituciones del sector Salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), institutos nacionales y hospitales federales, así como para las entidades federativas.