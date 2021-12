"Duda razonable"; ¿qué pasó con sus protagonistas?

La serie documental "Duda Razonable: Historia de dos secuestros" relata la historia de cuatro hombres que fueron encarcelados injustamente. Si ya viste los capítulos y quieres saber qué ocurrió con Héctor, Gonzalo y Juan Luis, que eran quienes seguían en prisión, a continuación, te lo contamos.

Si no has terminado de ver la serie de Netflix, que realizó Roberto Hernández, te advertimos que en esta nota hay algunos spoilers. En el último capítulo se observa que los tres hombres son condenados a 50 años de prisión e interponen un amparo para revertir esta decisión.

En entrevista con La Silla Rota, el abogado Iker Ibarreche explicó que lamentablemente siguen a la espera de la resolución, por lo que Héctor, Gonzalo y Juan Luis siguen recluidos en el penal de Macuspana, Tabasco.

"Está pendiente de resolverse el amparo contra la sentencia de 50 años que les dictaron en segunda instancia. El amparo se promovió desde el año pasado, en septiembre de 2020 y estamos en espera de que se resuelva, hemos tratado de hablar con los magistrados federales del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal con Residencia en Villahermosa, en Tabasco", contó Ibarreche.

El abogado señaló que no hay fecha exacta para que les den la resolución, aunque es posible que sea a finales de este año o principios del próximo. Explicó que una de las razones por las que se ha retrasado es por la pandemia de covid, aunque también es por la carga de trabajo que tiene los tribunales.

"No me meto con el tema de la calidad de las resoluciones, creo que es muy buena, Sin embargo, la cuestión de los tiempos que se tardan para resolver los asuntos sí es un tema un poco preocupante, porque estos muchachos en particular están privados de la libertad, no obstante, su amparo lleva más de un año, lleva prácticamente 15 meses y todavía no lo pueden resolver, cuando además hay violaciones muy graves y evidentes al debido proceso", criticó el abogado.

A pesar del tiempo que ha tardado el proceso, el abogado de los protagonistas de Duda Razonable afirmó que hay confianza en que les otorgarán el amparo.

Explicó que hay varias opciones, una es que se les podría otorgar un amparo de fondo, en donde se determine que nunca hubo pruebas para condenarlos y se ordene su inmediata libertad.

Otro de los escenarios es que el Tribunal Colegiado ordene la reposición del juicio y otra posibilidad es que desestime la pena de 50 años y firme la de tres años y medio, por lo que los tres hombres saldrían en libertad, pues ya llevan más de seis años encarcelados.

En caso de que el amparo no los favorezca, la otra opción es interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sería más complicado, detalló.

"Ellos tienen mucha confianza en que vamos a tener un resultado positivo con el amparo, pero están muy desesperados y con mucha ansiedad de que ya se resuelva, porque al final del día no se puede dejar de subrayar que prácticamente se están jugando su vida con este amparo", destacó el abogado.

HAY MÁS CASOS DE LOS QUE DEBERÍAN OCURRIR: ABOGADO

Al ser cuestionado sobre qué tan frecuentemente se encuentra con casos como los de Héctor, gonzalo y Juan Luis, que son inculpados y sentenciados por un delito que no cometieron, como se ve en Duda Razonable, Ibarreche respondió que lamentablemente es más común de lo que debería.

"La verdad es que lamentablemente son más de los que deberían ser, no te voy a mentir, sería mentira decir que todas las personas que son condenadas o acusadas de un delito lo son injustamente, pero sí encontramos bastantes casos de personas que son acusadas o por hechos que no cometieron o porque les exageran sus delitos".

Recordó que en el proceso contra ellos estuvo plagado de irregularidades, aunque señaló que el proceso hasta la sentencia lo llevó otro abogado y él empezó a llevar el caso cuando se interpuso el amparo.

Señaló que en el proceso hubo violaciones graves, ya que fueron detenidos por secuestro y cuando los absolvieron de ese caso los volvieron a aprehender por tentativa de secuestro, dos años después de que inició todo.

Indicó que fueron condenados casi inmediatamente, sin pruebas, sólo por el dicho del denunciante, a pesar de que no tiene congruencia y de que dijo cinco versiones distintas. Otra irregularidad, explicó Ibarreche, es que los magistrados de segunda instancia de Tabasco modificaron la pena de tres años y medio a 50 años.

