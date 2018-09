"Duarte es inocente; se dijo culpable por estrategia", afirma su abogado

REDACCIÓN 27/09/2018 08:47 p.m.

El abogado de Javier Duarte, Ricardo Sánchez Reyes Retana aclaró que su cliente es inocente pero se declaró culpable como parte de su estrategia legal, debido a que los testimonios en su contra son preponderantes, aunque no estén acreditadas las acusaciones, por lo que "el riesgo era enorme".

"Fue un tema de estrategia, lo tengo que decir y asumo la responsabilidad que me toque porque yo lo empujé a hacer eso (...) No es culpable por esos delitos, no hay una prueba más que los dichos de personas que están acreditadas que sustrajeron dinero, está acreditada su participación y por eludir la misma, optaron por un criterio de oportunidad de impunidad y decidieron imputarle a una tercera persona, que en este caso es Javier Duarte", explicó.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el abogado añadió que decidieron aceptar la culpa, pues los testimonios en su contra toman fuerza al ser hechos por personas que se acreditó, sí participaron en el desvío de recursos.

"El exgobernador nunca tuvo conocimiento de los desvíos, sino que fueron cometidos por la gente implicada que hoy busca ´aventarle la culpa´", aclaró.

LEA TAMBIEN La ruta para ampliar la sentencia a Javier Duarte El exgobernador acusado de saquear Veracruz sólo fue sentenciado a 9 años de prisión, pero aún hay procesos pendientes contra el expriista

LEA TAMBIEN Caso Javier Duarte, "circo, show y cinito": AMLO López Obrador expresó que no ha habido voluntad política para reformar las leyes y que la corrupción se convierta en delito grave

LEA TAMBIEN ¿Cuánto se robó Javier Duarte? El exgobernador de Veracruz se declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, recibiendo así una sentencia de 9 años de prisión

AJ