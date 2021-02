¿Dónde se supone se infectó AMLO de covid?

“Por lo tanto, eso ponía al señor presidente en un periodo en el cual él podría haberse contagiado entre un lunes, un martes o inclusive un domingo previo, pero con más cercanía entre un lunes o un martes. Sin embargo, no hay un evento en particular, alguna reunión en particular en donde se hubiera podido detectar a una persona que al haber estado asintomática o enferma de la covid-19 pudiera haber representado el contagio del señor presidente”, indicó Alomía Zegarra.