¿Dónde quedó la carta de la canciller de Panamá en contra de Pedro Salmerón?

La oficina de Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negaron tener información de la carta que envió la canciller de Panamá, Erika Mouynes, al gobierno mexicano y en la que expuso las razones por las que su país no daría su beneplácito a la propuesta de México para nombrar como embajador al historiador Pedro Salmerón, quien fue acusado de abuso sexual por ex alumnas y excolaboradoras.

La Silla Rota da seguimiento a este caso después de que Eduardo Quirós, periodista y presidente del diario La Estrella de Panamá, declaró –en una entrevista realizada en febrero– tener conocimiento de la existencia de dicha carta.

En aquella ocasión el periodista panameño señaló "no tuvimos acceso a la carta que envió la cancillería de Panamá a México. Sin embargo, sí tuvimos en La Estrella la confirmación de que la cancillería panameña había remitido una carta. No sabemos si llegó previamente o después de la solicitud de beneplácito. La información que se presume públicamente es que sería lo ya conocido, las observaciones que se le han hecho al señor Salmerón en México".

Mediante dos solicitudes de transparencia, en las que se solicitó al gobierno mexicano conocer la versión pública de dicha carta, la Oficina de la Presidencia de la República respondió no se ser la oficina correspondiente para tal tema.

"Se hace de su conocimiento que, para el despacho de los negocios de orden administrativo, el titular del Poder Ejecutivo cuenta con dependencias por lo que es posible que el sujeto obligado que pudiera contar con información del tema es la Secretaría de Relaciones Exteriores".

También precisó que la dependencia a cargo del canciller Marcelo Ebrard, cuenta con una Dirección General de Protocolo que con base en el artículo 15 del Reglamento interior de la SRE, le corresponde "cuidar el oportuno envío de mensajes de carácter protocolario a jefes de Estado y de Gobierno".

No obstante, en otra solicitud de información dirigida a cancillería la dependencia respondió no contar con información del tema porque busco dicha carta en la Dirección General para Centroamérica y el Caribe.

"Se hace de su conocimiento que su petición fue turnada para su atención a la Dirección General para Centroamérica y el Caribe... Esta informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros correspondientes no localizó información, toda vez que no ha enviado ni recibido ningún documento relacionado con lo solicitado". Esto significa que no buscó la información en la Dirección General de Protocolo.

Cabe recordar que, en este tema, después de que Panamá rechazó la propuesta de recibir al historiador Salmerón como embajador de México, el presidente anunció que en su lugar propondría a la activista y senadora suplente, Jesusa Rodríguez.

Sin embargo, el Senado no ha recibido esta propuesta de manera oficial. Hace unas semanas la Cámara de Senadores votó nombramientos relacionados con el tema, como el del nuevo embajador de España, el ex gobernador Quirino Ordaz.

PERO NO HAY NADA... DE NADA

En una búsqueda realizada por este medio en la Plataforma Nacional de Transparencia, se encontró otra respuesta a una solicitud de información hecha apenas unos días antes de que La Silla Rota solicitara la versión pública de la misiva.

En su solicitud, el interesado pide conocer "el contenido de todas las comunicaciones enviadas" entre ambos gobiernos, a lo que la cancillería respondió que "después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros correspondientes, no localizó la información requerida, toda vez que no ha enviado ni recibido ningún documento relacionado con lo solicitado".

Pese a eso, Mouynes declaró en su momento que el gobierno panameño ya había enterado de su postura –a la designación de Pedro Salmerón– al gobierno mexicano, "por los canales diplomáticos que corresponden".

El 25 de enero, la canciller panameña, Erika Mouynes señaló en una conferencia de prensa que la cancillería de su país ya manifestó su posición a la cancillería mexicana respecto a la designación del historiador mexicano Pedro Salmerón como embajador mexicano en el país centroamericano.

"La cancillería mexicana está al tanto de la posición de la cancillería panameña", señaló Mouynes a través de un video difundido en redes sociales.

De igual forma se le cuestionó si estaba en acuerdo o en desacuerdo respecto al tema de Pedro Salmerón a lo cual volvió a responder que las autoridades mexicanas ya se encuentran notificadas de su postura.

"La cancillería mexicana está al tanto desde el momento en el que fuimos notificados de esta designación", señaló la ministra.

EL CASO SALMERÓN

En semanas pasadas el doctor en historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salmerón Sanginés fue designado como embajador de México en Panamá y de inmediato fue criticado por presuntas denuncias en su contra por el delito de acoso a mujeres.

Algunas de las acusaciones en su contra proceden de mujeres estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) quienes en el año de 2019, a través del movimiento "Mee Too", lo señalaron de no ser profesional y hostigar a las mujeres.

Además de estas denuncias y otras más por parte de estudiantes de la UNAM, el historiador ha sido señalado por no ser ético dentro de las aulas donde ha impartido clases.

Tras los señalamientos en su contra, Salmerón Sanguinés ha respondido en redes sociales señalando que al final de cada curso escolar ha sido evaluado como parte del procedimiento académico en donde jamás ha sido tachado de acosador.

"CLASE DE SALMERÓN TERMINABA EN PEDA Y LA PAGÁBAMOS NOSOTROS"

Se sabía que al finalizar las clases del historiador Pedro Salmerón Sanginés en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) había una "famosa" excursión. "Sabíamos que terminaba en peda y la teníamos que pagar", dijo una exalumna del ITAM y exintegrante del colectivo de la misma universidad "Cuarta Ola", quien decidió dar entrevista de forma anónima.

"Había una excursión escolar donde nos enseñaba lugares históricos muy importantes por la ciudad y literalmente sólo caminábamos y nos decía ´esta es la tumba de Benito Juárez´ y terminábamos yendo a una cantina cerca de Garibaldi. Él decía hay que pedir, él pedía las botanas, todos pedíamos de tomar, nos dividíamos la cuenta y el no ponía nada... Pero ya sabíamos lo que se hacía en ese viaje, pagarle la peda a ese güey", dijo en entrevista la exalumna del ITAM .

En el "famoso" paseo el licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hostigó a una de las alumnas, la invitó a bailar. "Ella se veía súper incómoda. Le decía que no quería bailar. Él insistía ´sólo vamos bailar´", compartió la exalumna. Ella terminó yéndose. No es la única que debe limitar la convivencia por evitar al historiador. La entrevistada recuerda que una de sus compañeras dejó la escuela para poner un alto a los acosos de Salmerón Sanginés.

Pedro Salmerón era considerado una "vaca sagrada" en el ITAM. Sin embargo, en el periodo de 2017, de acuerdo con la exalumna de 30 clases sólo le dio tres y cuando lo hacía su interacción con los alumnos era irrespetuosa.

"Se la pasaba diciendo 'si este pendejo', 'no seas wey', o sea, ni siquiera iba a dar clases y cuando iba nos pendejeaba. No tiene sentido. Por qué eres docente si te molesta que las personas digan algo equivocado", compartió la exalumna.

Incluso, en el archivo que compartió Salmerón se señaló que no preparaba sus clases, los parámetros de evaluación no eran claros, faltaba mucho y en algunas ocasiones se dijo que era buen profesor.

DECLINACIÓN

El historiador Pedro Salmerón declinó su nominación como embajador de México a Panamá, luego de que la canciller de Panamá pidiera que no se presentara esta propuesta. El presidente López Obrador determinó nominar ahora a Jesusa Rodríguez para el cargo.

La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que al no haber denuncias no hay por qué retractarse. Por su parte, la canciller de Panamá, Erika Mouynes ya manifestó su postura.

"Resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o Canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM", dijo el presidente en conferencia mañanera de este martes.

Desde Palacio Nacional, López Obrador reveló una carta que le envió el historiador para declinar la invitación a ocupar el cargo de embajador.

"Nos mandó una carta Pedro porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser acusándolo de acoso sexual. Y, sin duda, hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Entonces, me envió una carta", apuntó.

¿QUÉ DICE LA CARTA DE SALMERÓN?

Pedro Salmerón apuntó que "el actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América latina. Actualizamos nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos".

"Yo doy un paso de costado, pongo a su disposición y declinación al cargo que me aprecio. Agradezco sus palabras y su defensa, su amistad y su confianza son para mí mucho más importante que cualquier cargo o empleo, nunca lo busqué, lo acepté para servir a la República y a un Gobierno que pese a que está transformando al País cuenta con el 70 por ciento de la aprobación popular. Justamente por eso despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios y las injusticias del antiguo régimen", reza la carta.