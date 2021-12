¿Dónde está Romero Tellaeche?, planta de nuevo a alumnos del CIDE

"¿En dónde está José Antonio Romero Tellaeche?", esa es la pregunta que se hicieron la mañana de este miércoles académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al ver que el director general los dejó plantados, a pesar de que él los convocó para reponer la evaluación CADI.

A pesar de que la comunidad estudiantil mantiene el paro en las instalaciones, Romero Tellaeche citó de forma presencial a los académicos para la sesión de evaluación de la Comisión Académica Dictaminadora (CADI); sin embargo, los investigadores denunciaron en redes sociales que no llegó.

"Las CADIs debieron reponerse hoy. Por instrucciones del director general, los internos teníamos que estar presencial, pues aquí estamos afuera y el director general no llegó. El movimiento estudiantil no afecta las CADIs, pudieron hacerse a distancia, pero las normas parecen no importar al director general", señaló David Arellano, investigador del CIDE, en su cuenta de Twitter.

Las cadis debieron reponerse hoy. X instrucciones del DG, los internos teníamos q estar presencial. Pues aquí estamos afuera y el DG no llegó. El movimiento estudiantil NO afecta las cadis. Pudieron hacerse a distancia. Pero las normas parecen no importar al DG #YoDefiendoAlCIDE pic.twitter.com/neT53CeUwe — David Arellano Gault (@gaultin) December 8, 2021

"Los profes del CIDE cumplen con su trabajo. Nuevamente el Dr. Romero falta a su palabra", criticó en la misma red social José Roldán Xopa, académico del CIDE.

Cabe recordar que las sesiones CADIs fueron la causa por la que Romero Tellaeche, quien entonces era director general interino, despidió a la secretaria Académica, Catherine Andrews, acusándola de rebeldía, ya que él quería posponerlas a pesar de que no tenía las atribuciones para hacerlo.

Este hecho fue el que detonó la crisis en el CIDE, que se agudizó días después, cuando Romero Tellaeche fue designado al cargo, a pesar del repudio de la comunidad estudiantil y de que no se realizó el proceso como lo marca el Comité Ejecutivo.

Sobre la sesión de este miércoles, Andrews señaló que inicialmente Romero Tellaeche se contradijo, ya que convocó a los docentes de forma presencial, a pesar de que desde el pasado 30 de noviembre indicó que las instalaciones estarían cerradas hasta nuevo aviso.

"Las sesiones pudieron haberse realizado remotamente. Pero no, una vez más, el dr. Romero atropella la normatividad del CIDE, desdeña a los profesores y atenta contra los derechos laborales de las personas a evaluar", destacó Andrews.

El CIDE sigue en vilo, a la espera del diálogo de este jueves con la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, quien esperan que escuche sus demandas, entre las que se incluye la salida de Romero Tellaeche, y que firme la carta de no represalias contra la comunidad estudiantil.

















