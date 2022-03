¿Dónde está el testamento político de AMLO? Esto responden Segob y Presidencia

Sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un "testamento político" porque él, durante el video que transmitió desde Palacio Nacional el sábado 22 de enero después de someterse a un cateterismo y en la conferencia mañanera del lunes 24 de enero, lo mencionó. A su decir, el documento contiene las instrucciones que el mandatario dejará a su equipo de gobierno para continuar su proyecto político en caso de que él "deje de existir". Así lo anunció después de someterse a un segundo proceso cardíaco en aquellos días.

#AHORA | "Ya estoy en casa", anuncia el presidente. El cateterismo al que se sometió @lopezobrador_ estaba programado para hace 15 días, pero se enfermó de #covid y tuvo que posponerlo. https://t.co/na6TTfLRR1 pic.twitter.com/5mzZZA6Z7I — La Silla Rota (@lasillarota) January 22, 2022

A sus 68 años el mandatario, además de sus afecciones cardíacas, es hipertenso y se ha infectado en dos ocasiones de covid-19, de ahí que varios de quienes él llama "adversarios" se dijeran preocupados por su salud.

Según su anuncio, dejó entrever que ya ha detallado las instrucciones necesarias al respecto. "Somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, y no somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden, estamos representando a un país".

Sin abundar en detalles, el mandatario informó que su testamento político contiene "instrucciones claras para garantizar la continuidad de su proyecto político y evitar la ingobernabilidad", en caso de muerte.

"Tengo, desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene el propósito de que, en caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación; que no haya ingobernabilidad y que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre a la estabilidad y que se avance en el proyecto que hemos iniciado", dijo.

BUSCARON Y BUSCARON...

La Silla Rota solicitó, a través de los mecanismos de transparencia gubernamental, tanto a la Presidencia de la República como a la Secretaría de Gobernación (Segob) dar a conocer a detalle qué contiene el llamado "testamento político" de López Obrador.

Este medio solicitó una copia con su contenido íntegro y datos generales como quién o quiénes lo redactaron, en qué fecha, dónde se encuentra físicamente, sí está bajo resguardo de la Segob; así como el nombre del notario o bien, notaría o número de notaría responsable del mismo.

La respuesta que se recibió de la Oficina de la Presidencia fue firmada por Juan Carlos Guerrero, director de Análisis Jurídico y de Gestión Documental. En tres cuartillas explicó que se buscó el testamento en la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del gobierno de la República. Detalló que, específicamente, se buscó en las oficinas de Comunicación Social que se localizan en Avenida Constituyentes 161 colonia San Miguel Chapultepec... pero no lo encontraron.

RESPUESTA PRESIDENCIA

"Se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en todos y cada uno de los registros físicos y electrónicos que obran en la Coordinación General de Comunicación Social y la Vocería del Gobierno de la República".

No fue localizado el documento requerido en virtud de que a la fecha no ha sido recibido en esta Coordinación General para su debido resguardo ningún escrito que contenga las características del documento mencionado en la presente solicitud

No obstante, la Presidencia precisó que eso no significa que el documento no exista. "No procede la declaración de inexistencia al no existir elemento alguno que permita suponer que la misma obra en los archivos".

Y argumentó que por esa razón la petición se turnó a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del gobierno federal donde el documento tampoco fue ubicado. El argumento fue el mismo: que no han recibido éste "para su debido resguardo".

La Silla Rota dirigió una segunda solicitud a la Secretaría de Gobernación. Ésta respondió que "es incompetente para atender su planteamiento". Y no confirma tampoco si dicho testamento político existe o no.

RESPUESTA SEGOB

La dependencia federal sugirió preguntar sobre el tema a la Oficina de la Presidencia de la República, incluso, detalló que ésta se compone de la Secretaría Particular del presidente, la Coordinación General de Comunicación Social y la Vocería del gobierno.

Finalmente, recomendó que si su respuesta es insatisfactoria se interponga un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la información y Protección de Datos Personales.

LOS PADECIMIENTOS DE AMLO

Esta información ha sido pública: su primera cirugía fue en diciembre del 2013, cuando impulsó protestas contra la Reforma Eléctrica del presidente Peña Nieto. Sufrió un infarto agudo al miocardio que fue tratado en el Hospital Médica Sur donde se le realizó una angioplastia y colocación de un Stent Coronario, según el informe médico firmado por el doctor Octavio González Chong.

La segunda intervención se dio a conocer el 21 de enero, ya como presidente, cuando acudió al Hospital Central Militar que pertenece a la Defensa Nacional. Aunque su vocero Jesús Ramírez informó que fue una revisión médica de rutina con cardiólogos del lugar, la Secretaría de Gobernación le desmintió y precisó que los médicos realizaron un cateterismo cardiaco.

La Constitución señala que si el presidente se ausenta su lugar sería ocupado temporalmente por el presidente de la Cámara de Diputados que en este momento preside el morenista Sergio Gutiérrez. Sin embargo, trascendió que las instrucciones del mandatario son otras para que fuese reemplazado por su amigo, notario de su confianza y titular de la Segob, Adán Augusto López.

Cabe recordar que el presidente nunca se refirió a este tema mientras la titular de Gobernación fue la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, hoy presidenta del Senado.