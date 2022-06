Donde domina una banda delictiva, hay menos homicidios, dice AMLO

El mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador señaló que en entidades como Sinaloa y Durango, donde predomina el Cártel homónimo, hay menos tasa de homicidios que en los que no.

El presidente precisó que el 75 por ciento de los homicidios en el país son generados por enfrentamientos entre el crimen organizado.

"Hay lugares donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios", apuntó el dirigente de la 4T.

En conferencia de prensa AMLO puso el ejemplo de Sinaloa y apuntó que es una de las entidades que no está dentro de los estados con más homicidios.

Asimismo, dijo que hay otras bandas delictivas que prevalecen en el Estado de México, las cuales se involucran con la sociedad ya que cobran derechos de piso, a diferencia de las bandas grandes que se dedican más a la venta de drogas.

(Foto: Cuartoscuro)

"No es lo que dicen los de las agencias estadounidenses, de que el 30 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado, no es cierto, lo podemos probar", lanzó AMLO mientras aprovecho para declarar que la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios.

Por otra parte, el presidente puntualizó que el 50 por ciento de los homicidios del país se concentra en seis estados los cuales son: Jalisco, Sonora, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Michoacán y Estado de México.

De igual forma aseguró que estos estados no son nuevos ya que esta situación en dichas entidades proviene de la administración de Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos.

Por último, López Obrador señaló que es necesario apoyar a los jóvenes y no marginarlos, apoyar los valores que hay en las familias, los valores culturales, morales y espirituales para así evitar que la juventud caiga en la violencia.

CAO