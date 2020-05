Doña Araceli, la vendedora de tacos que perdió la batalla de covid

Cuando México caminaba hacia la fase masiva de contagios por el coronavirus, doña Araceli, una mujer de 65 años que vivió prácticamente toda su vida en Peralvillo 22, en la colonia Morelos, murió de insuficiencia renal por años de no tratarse la diabetes. Los que la conocieron dicen que era una gran vendedora de tacos y sopes.

En los últimos años compraba y vendía discos en blanco al por mayor, fundas para discos, estuches. Que "sabía mucho de carros" porque había trabajado como secretaria en tiendas de refacciones de carros Volkswagen y Renault, en Tlalnepantla. Que sus especialidades eran la cochinita y el pozole rojo con carne de puerco. Que la última vez que cocinó fue a finales de marzo.

Su muerte podría haber sido causada por covid-19, pudo contagiarse en el Hospital General en su última estadía a finales de marzo. Pero no. Su muerte, como otras miles hasta hace pocos meses, fue una muerte más. No dejó ninguna moraleja, sino apenas la confirmación de una realidad: en muchas partes de México, la vida es colectiva de la cuna a la tumba. Desobedecer la distancia social no es una cuestión de indolencia o de rebeldía.

Su hija la llevó al hospital el 13 de abril, pero ya estaba muy mal. Aguantó una noche más y a la mañana siguiente dejó de respirar. Tenía 65 años. Iraís, su hija, dice que el lunes por la tarde aún tuvo un ratito de lucidez: "Nos despedimos, nos perdonamos, cerramos ciclos y nos pusimos en manos de Dios".

Hacía semanas que las autoridades recomendaban a la gente que no saliera a la calle, que mantuviera distancia con los otros y, aunque la curva de contagios crecía rápidamente, los vecinos decidieron hacer un rosario y continuaron durante casi dos semanas.

